Quatre Premières Nations parviennent à un accord sur la gestion de forêts anciennes

Pendant deux ans, il n’y aura aucune exploitation forestière sur un territoire de 2500 hectares de forêts anciennes et de forêts résiduelles jugées prioritaires dans la région centrale de l'île de Vancouver.

Le Conseil Na̲nwaḵolas, qui représente les Premières Nations Tlowitsis, K’ómoks, Wei Wai Kum et We Wai Kai est parvenu à un accord avec l’entreprise forestière Western Forest Products et le gouvernement provincial concernant la gestion des forêts sur son territoire.

C’est une approche qui a été prudemment pensée et qui est conduite par les Autochtones. Ce n’est pas une simple réponse à des discussions existantes ou à la pression entourant la gestion des forêts anciennes. C’est une discussion qui dure depuis des années et qui aboutit aujourd’hui , a expliqué le président du Conseil Na̲nwaḵolas, Dallas Smith, en conférence de presse.

Plusieurs entreprises forestières travaillent dans le territoire des quatre Nations et le Conseil Na̲nwaḵolas souhaite parvenir à des accords similaires à celui signé avec l’entreprise forestière Western Forest Products dans les semaines à venir.

Cette annonce s’inscrit dans le désir de la Colombie-Britannique de suspendre l’exploitation de 2,6 millions d’hectares de forêts anciennes à travers la province pendant deux ans, le temps d’en évaluer leur gestion.

Ces moratoires, qui dépendent de l’avis de 204 Premières Nations, n’entrent en vigueur qu’au moment où un accord est conclu entre une Première Nation et le gouvernement, comme c’est le cas avec l’accord signé par le Conseil Na̲nwaḵolas.

Selon la ministre des Forêts, Katrine Conroy, environ 160 Premières Nations sont entrées en contact avec le gouvernement pour signifier leur appui à un moratoire sur leur territoire ou demander plus de temps pour évaluer la situation.

Cela va prendre du temps. Certaines Nations sont prêtes à discuter plus tôt [...] certaines Nations prendront plus de temps et certaines cherchent à continuer de pratiquer l’exploitation forestière , souligne la ministre.

Elle ajoute que des accords similaires avec d’autres Premières Nations doivent être annoncés prochainement.