H2O Le Festival présentera sa 15e édition cet été à Amos

Après avoir présenté une version légèrement modifiée en 2021 en raison des mesures sanitaires imposées dans le cadre de la pandémie, le conseil d’administration a bon espoir de présenter une édition complète cette année.

À moins d’un revirement, spectacles, activités familiales et événements sportifs seront donc de nouveau au programme. L’organisation se dit toutefois prête si jamais des mesures sanitaires sont toujours en place cet été.

Nous, on se prépare à 100% comme une édition normale, sans COVID, mais on se prépare aussi s’il y avait des mesures à respecter un peu comme l’année dernière. On a l’expérience de ça. On espère ardemment que le tout soit revenu à la normale au mois de juillet pour notre 15e édition, mais en parallèle, on se prépare aussi à appliquer des mesures s’il y en a ., explique le président Richard Deshaies.

L’an dernier, le festival d’été avait tout de même pu présenter trois spectacles à grand déploiement en limitant toutefois les places et certaines activités familiales. En 2020, le festival d’été n’avait pu présenter qu’une activité hors édition, soit deux spectacles de type ciné parc avec Marc Dupré et 2Frères.

Les spectateurs ont pu assister à H2O le festival dans leur voiture. Photo : Gracieuseté de Mathieu Ouellet

Une direction générale

Par ailleurs, H2O Le Festival profite aussi de l’occasion pour annoncer l’embauche d’une première directrice générale, cette année.

On a toujours eu une permanence au festival, avec une coordonnatrice. Le conseil d’administration était alors beaucoup plus impliqué dans le quotidien, dans les opérations. Mais là, on grossit, on grandit, on a des projets. On voulait aussi soulager un peu les membres du conseil d’administration et en donner plus à notre permanence , souligne Richard Deshaies.

C’est Chantal Brunelle qui occupera cette nouvelle fonction. En plus de posséder une vaste expérience en gestion dans le secteur public, elle est impliquée au sein de l’organisation depuis ses débuts, il y a 16 ans.

Chantale Brunelle est la nouvelle directrice générale du festival H2O. Photo : Courtoisie