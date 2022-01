Recueillement pour Madison Roy-Boudreau, ses proches attendent toujours des réponses

L'adolescente est disparue depuis plus de huit mois. Madison Roy-Boudreau a été vue pour la dernière fois le 11 mai 2021 alors qu'elle se dirigeait vers son arrêt d'autobus.

Selon la police de Bathurst, l'adolescente a été victime d’un homicide. La force policière n’a pas identifié publiquement de suspect dans cette affaire.

Des proches continuent de critiquer sévèrement le travail des policiers qui, selon eux, n'ont pas déployé les effectifs nécessaires pour retrouver la jeune fille dans les heures suivant sa disparition.

Ils tentent aujourd’hui de garder vivante la mémoire de Madison , en espérant que cela mène à des développements dans cette affaire.

Des proches de Madison Roy-Boudreau se sont recueillis à l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois, en mai 2020. Photo : Radio-Canada

La police peut travailler beaucoup plus pour la trouver. Ça fait neuf mois, on ne l’a toujours pas trouvée et on ne sait pas ce qui se passe , dit Nancy Blanchard, une proche de la famille de Madison Roy-Boudreau.

Nous voulons nous assurer que tout le monde se souvient de Madison et que justice pourra être rendue , ajoute-t-elle.

Ils demandent que plus d'efforts soient faits pour retrouver le corps de la jeune fille.