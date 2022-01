Le Québécois Jean-Paul Eid primé pour sa BD sur le handicap Le petit astronaute

Roman graphique publié aux Éditions de la Pastèque l’an dernier, Le petit astronaute raconte l’histoire de Tom, un jeune garçon vivant avec une lourde paralysie cérébrale, l’empêchant de marcher et de parler. Le récit est narré par sa sœur aînée, Juliette.

Jean-Paul Eid est lui-même le père d’un fils handicapé, qui est aujourd’hui adulte.

Le petit astronaute est une véritable ode à la différence , a déclaré le jury de l’Association des critiques et journalistes de bande dessinée (ACBD) dans un communiqué.

L’œuvre reste toujours touchante, jamais larmoyante, et démontre de belle façon la grande maîtrise du médium de son auteur , a-t-il ajouté.

Fondée à Paris en 1984, l’ACBD a instauré en 2015 une compétition annuelle réservée aux bandes-dessinées québécoises.

Trois autres BD conçues et publiées au Québec étaient en lice cette année : Khîem, terres maternelles, de Yasmine et Djibril Phan Morissette; Temps libres, de Mélanie Leclerc; et Vous avez détruit la beauté du monde, de Christian Quesnel, Isabelle Perreault, André Cellard et Patrice Corriveau.

En entrevue à Plus on est de fous, plus on lit!, en avril dernier, Jean-Paul Eid avait déclaré n’avoir jamais trouvé d'images positives qui parlaient de handicap .