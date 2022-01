Une nouvelle bande-annonce du jeu Forbidden West dévoilée

[Aloy] devra faire face à une tempête de nouvelles menaces : un fléau de fin du monde, [la tribu] Regalla et ses rebelles, Sylens et des [créatures] mécanisées, en plus de nombreux nouveaux dangers qui n'ont pas encore été révélés , peut-on lire dans un billet de blogue de PlayStation.

Selon les images dévoilées, le joueur ou la joueuse sera amené à faire de l’équitation, du deltaplane (un peu à la manière de Link dans Zelda: Breath of the Wild) ou encore de la plongée sous-marine dans des paysages envoûtants en monde ouvert, plus vaste que celui de son prédécesseur.

Forbidden West est le deuxième jeu de la série Horizon, dont le premier titre, Zero Dawn, a été acclamé par la critique à sa sortie en 2017. Cette production marque donc un retour pour l’héroïne Aloy, qui continuera de côtoyer ses amis proches Erend et Varl. Elle pourra également compter sur de nouveaux personnages alliés : Zo, Alva et Kotallo.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Guerrilla (@guerrillagames)

La sortie du jeu était initialement prévue fin 2021, mais a été reportée début 2022, notamment en raison des retards occasionnés par la pandémie de COVID-19.

Lors du Consumer Electronics Show 2022, début janvier, Sony, qui possède PlayStation, a dévoilé Horizon Call of the Mountain, la suite prévue à Horizon Forbidden West. Ce jeu sera exclusif à son prochain casque de réalité virtuelle actuellement en chantier, la PlayStation VR2.

Les fans de la série Horizon pourront mettre la main sur Forbidden West, exclusif aux consoles PlayStation 4 et 5, dès le 18 février.