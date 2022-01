Le Gala Les Olivier aura lieu le 20 mars, en direct, mais sans public

Comme l’an dernier, François Bellefeuille aura donc le mandat de rendre la soirée vivante, à laquelle participeront surtout les artistes en lice pour un prix. L’émission sera diffusée en direct du studio 42 de Radio-Canada.

On pensait que le gala de 2020-2021 allait être une exception et que ça s’arrêterait là, mais non, on va en créer un deuxième avec des normes sanitaires semblables , affirme Johanne Pouliot, directrice de l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH), qui produit l’événement.

Évidemment, ce n’est pas ce qu’on souhaitait, mais on a un capitaine de bateau, en l’occurrence François Bellefeuille, qui saura mener et diriger cette aventure hors-normes avec brio, sans aucun doute , ajoute-t-elle.

Le reste de l’équipe des Olivier demeure pour l’essentiel inchangé, sauf pour ce qui est de la réalisation. Parmi les autrices, il y a Justine Philie et Korine Côté; à la script-édition, Olivier Thivierge. On a un nouveau réalisateur cette année, Mario Rouleau, [en remplacement de Jean-François Blais]. Il a d’ailleurs fait le gala à deux reprises , mentionne Mme Pouliot.

Suivre l’évolution de la pandémie

Évidemment, la situation pourrait changer, pour le meilleur ou pour le pire, en fonction de l’évolution des cas de COVID-19 dans la province. Aux dernières nouvelles, l’augmentation quotidienne du nombre d’hospitalisations continuait de ralentir au Québec, mais le milieu culturel s’est habitué dans les deux dernières années à ne pas se réjouir trop rapidement.

On doit consulter la santé publique dans les prochaines semaines. S’il y a des assouplissements majeurs au début du mois de mars, on se fera un plaisir de corriger le tir et d’accueillir plus de monde, précise Johanne Pouliot. Mais pour le moment, avec ce qu’on vit présentement, on ne peut pas imaginer un gala plus élaboré que celui de 2020-2021.

Le 23e Gala Les Olivier sera diffusé le 20 mars à 20 h sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé.

Le début de Star académie encore reporté

Par ailleurs, après six cas supplémentaires de COVID-19 au sein des candidats et candidates de Star académie, TVA a annoncé mercredi que la nouvelle saison de la populaire émission débutera finalement le dimanche 30 janvier.

Le premier spectacle de variété avait d’abord été repoussé du 16 au 23 janvier après que quatre chanteurs et chanteuses ont été infectés par la COVID-19.