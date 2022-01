Patrons et syndicats veulent que la Commission de la construction reste représentative

La Commission de la construction du Québec CCQ n'est pas une société d'État et encore moins une société d'État comme Loto-Québec ou d'autres, ont-ils martelé.

Elle a pour mandat de veiller à l'application d'une loi qui encadre l'industrie, la loi R-20. Elle est responsable de l'application des conventions collectives. Elle voit à la formation des travailleurs et administre le régime de retraite dans l'industrie. Son financement provient principalement des prélèvements faits auprès des travailleurs et des employeurs.

Or, le projet de loi du ministre des Finances, Eric Girard, aurait comme conséquence d'accroître le nombre de membres indépendants au sein du conseil d'administration de la Commission de la construction du Québec CCQ . Il est présentement composé de cinq représentants des employeurs, cinq des travailleurs et quatre indépendants, en plus de la présidente.

En augmentant le nombre de membres indépendants, tant les employeurs que les syndicats ont l'impression d'y perdre en représentativité et en connaissance de l'industrie.

Taxation sans représentation

Le directeur général de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ), Dominic Robert, a dit ne pas comprendre comment on pouvait demander aux travailleurs et aux employeurs qui financent la Commission de la construction du Québec CCQ d'accepter que les décisions qui les concernent soient prises par des personnes qui ne proviennent pas de l'industrie.

Tu es dans un régime de relations de travail. La base du régime, c'est la négociation collective. Et tu finances une organisation à raison de 200 millions de dollars par année, mais malheureusement, ce n'est pas toi qui vas prendre les décisions. Des personnes qui ne sont pas de ton industrie vont majoritairement gérer ton argent. Je sais que c'est un peu gros ce que je vais dire, mais conceptuellement, ça ressemble drôlement à de la taxation sans représentation , s'est exclamé le directeur général de l'Association des entrepreneurs en construction du Québec AECQ .

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a quant à lui rappelé que l'industrie de la construction est gouvernée par des règles complexes et lourdes reliées aux conventions collectives, à la formation professionnelle et aux avantages sociaux.

Il y a des différences fondamentales entre la Association des entrepreneurs en construction du Québec CCQ et les autres sociétés d'État assujetties à la loi , a plaidé le président et chef de la direction du CPQ, Karl Blackburn.

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec FTQ -Construction et International

Les deux plus grandes organisations syndicales de l'industrie, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec FTQ -Construction et le Conseil provincial du Québec des métiers de la construction (International), ont aussi plaidé pour que la Association des entrepreneurs en construction du Québec CCQ ne soit pas soumise à la future loi.

Il est primordial que les acteurs du milieu aient une place prépondérante , a plaidé Michel Trépanier, président du Conseil provincial.

Les deux plus grandes organisations syndicales de l'industrie ont aussi plaidé pour que la CCQ ne soit pas soumise à la future loi (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Si le gouvernement veut améliorer des choses à la Association des entrepreneurs en construction du Québec CCQ , il y a moyen de passer par une autre voie, a plaidé Éric Boisjoly, directeur général de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec FTQ -Construction. En passant par la loi R-20, on est capable. Il s'agit justement de la loi qui encadre l'industrie.

La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec FTQ -Construction a plaidé non seulement pour que les conseils d'administration des sociétés d'État fassent plus de place aux femmes — ce que prône aussi le projet de loi —, mais également pour que toute l'industrie de la construction leur fasse plus de place.