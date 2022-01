Dans un communiqué conjoint publié mercredi, les trois ordres professionnels font le même constat que le gouvernement sur l’état de saturation actuel des hôpitaux par la vague Omicron.

Les prévisions quant au nombre de patients hospitalisés, tant dans les unités de soins qu’aux soins intensifs, confirment que les capacités du réseau de la santé ont atteint un point de saturation. Les ressources habituelles pour certains soins ne sont plus disponibles.

« En raison de ce manque de ressources humaines et matérielles, il faut notamment prioriser les situations urgentes et vitales, remettre en question la pertinence de l’hospitalisation ou soigner hors de l’hôpital les patients qui n’ont pas besoin du plateau technique. » — Une citation de Extrait de l’avis conjoint publié par les ordres professionnels des médecins, infirmières et pharmaciens

Rappelons que mardi, des fonctionnaires de la Santé, dont la sous-ministre adjointe Lucie Opatrny, ont présenté un nouveau plan de contingence déjà partiellement déployé. Il prévoit notamment de réduire les hospitalisations en traitant le plus de patients possible à l’externe ou à leur domicile, de permettre aux proches et aux familles de venir aider davantage les malades à l’hôpital et, surtout, de redéfinir la qualité des soins minimaux aux malades hospitalisés pour une courte durée.

Selon une formule énoncée par la Dre Opatrny, il s’agirait de fournir des soins de qualité B à tous les patients plutôt que d’offrir des soins de qualité A+ à seulement une partie d'entre eux.

Dilemme déontologique

Il est difficile pour des professionnels dont le mandat premier est d'offrir les meilleurs soins possibles d'envisager de limiter désormais certaines interventions auprès des malades. Photo : Getty Images / Morsa Images

Et c’est là que le plan achoppe pour les professionnels de la santé, dont les codes de déontologie exigent que la meilleure qualité de soin soit prodiguée aux patients, et ce, en tout temps.

Le Collège des médecins, l’Ordre des infirmières et infirmiers et l’Ordre des pharmaciens du Québec rappellent que leurs membres doivent respecter leurs obligations déontologiques, mais conviennent que l’interprétation des codes de déontologie devra tenir compte de la disponibilité des ressources, au moment où les soins auront été prodigués ou les services offerts , ont statué mercredi les trois ordres professionnels.

« Dans un contexte de ressources limitées, certains choix doivent être faits pour répondre de la façon la plus efficiente possible aux problèmes de santé graves et urgents de la population. Il faut explorer toutes les alternatives à l’hôpital, qu’elles soient existantes ou à aménager. » — Une citation de Extrait de l’avis conjoint publié par les ordres professionnels des médecins, infirmières et pharmaciens

En attendant la suite des choses, les ordres assurent qu’ils demeureront vigilants quant à la qualité des soins offerts au public .

Déficit de responsabilité

Au-delà des enjeux immédiats de capacité des hôpitaux auxquels comptent s’attaquer Québec et les ordres professionnels, des questions fondamentales pour le bien des patients ont émergé de ce plan de contingence qui n’est issu pour le moment que d’une directive aux fonctionnaires, et non d'une loi ou d’un décret gouvernemental, ce qui laisse un certain vide en matière de responsabilité en cas de problème.

Un aspect qui dérange beaucoup l’avocat Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades, qui souligne l’absence de reddition de comptes dans le cas de mesures décidées à l’interne, sans consultation du milieu, et qui ont, selon lui, des conséquences majeures pour la santé des patients.

« Y a-t-il quelqu’un de responsable présentement en regard de ce qui s’est passé dans les CHSLD? Tout le monde se renvoie la balle, sous-ministres et hauts fonctionnaires inclus. Avec un arrêté, on a un geste clair d’une autorité politique qui engage sa responsabilité. » — Une citation de Me Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades

On a de graves préoccupations en regard de ce type de directives et on aimerait ça que les prochains documents […] fassent l’objet d’un décret ou d’un arrêté ministériel parce que présentement, c’est un document de fonctionnaires qui va avoir un impact très sérieux sur ma santé et peut-être même ma survie. Ça serait bien d’être un peu plus sérieux et d’informer un peu mieux en quoi cela consistera, pour les patients à tout le moins , demande Me Brunet.

Tout en rappelant qu’un autre document du genre publié en avril 2021, qui portait sur la priorisation des patients aux soins intensifs, a été déclaré discriminatoire en bonne partie par la commission des droits , Paul Brunet souligne l’importance de présenter ce genre de décision à la population et d'en assurer l'adoption par une autorité politique imputable , ce qui n’est pas le cas en ce moment, malgré la gravité des enjeux pour les patients, déplore-t-il.

Qu'est-ce qu'un soin de qualité B ? demandent les infirmières

Le personnel infirmier est en première ligne de la bataille contre la COVID-19 amorcée au Québec il y aura bientôt deux ans. Photo : CBC/Evan Mitsui

Les enjeux de responsabilité et de déontologie préoccupent aussi beaucoup Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui représente la majorité des infirmières et infirmiers de la province.

Comme dans tous les arrêtés qui sont sortis, évidemment, non, nous n’avons pas été consultées. On a eu la même présentation que l’ensemble de la population , a déploré Mme Bouchard à l'émission Midi info, mercredi.

Pour elle, le nouveau plan de contingence entraîne un recul préoccupant des règles de prévention et de santé et sécurité au travail.

Réduire certaines mesures au niveau de la protection contre les infections, puisqu’on dit maintenant que c’est de sept jours à cinq jours; accepter des patients qui sont positifs hors des zones qui sont dédiées, donc hors des zones chaudes et tièdes , illustre la présidente de la FIQ. Ça fait en sorte qu’inévitablement, il y aura de la contamination qui va se faire entre les patients et les professionnels qui leur donnent des soins au quotidien.

Outre la sécurité, la réduction de la qualité des soins et la sortie hâtive des patients, qui peuvent terminer leur convalescence à la maison en vertu du nouveau plan de contingence, ne fera que déplacer les besoins dans d’autres secteurs déjà surchargés, notamment les soins à domicile, croit Mme Bouchard.

Ces patients-là qui vont quitter plus tôt vont avoir besoin de soins à domicile. On vient ajouter une pression supplémentaire où les soins à domicile qui proviennent des CLSC sont déjà extrêmement sollicités, et sont aussi en pénurie de professionnels en soins.

En ce qui a trait à la révision de la qualité des soins, la présidente de la FIQ ne voit pas comment on pourrait mettre une telle chose en pratique.

« Qu’est-ce que ça veut dire des soins A+ et qu’on pourrait donner des soins B alors que notre code de déontologie [...] vient nous dire qu’on doit donner des soins maximaux en tout temps? » — Une citation de Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec

Même si on nous dit : "on va baisser un petit peu la qualité de soins", pour nous, c’est inconcevable, on ne peut pas se permettre ça , proteste Julie Bouchard.

La bureaucratie d'abord

Avant de réduire les soins, il faudrait s’attaquer à la bureaucratie et la paperasse qui surcharge le personnel, déclare Mme Bouchard. On n’a qu’à penser aux inhalothérapeutes qui doivent encore, malgré la crise dans le réseau de la santé, remplir à chaque fin de quart les codes de tous les actes qu’elles ont faits dans la journée.