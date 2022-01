La région franchit le cap des 200 cas actifs de COVID-19 dans les RPA

Il y a actuellement 205 cas actifs dans les résidence privée pour aînés RPA de la région, alors que le cap des 100 cas avait été atteint le 11 janvier.

Trois décès ont été rapportés dans le cadre de ces éclosions actives.

C’est ce qui ressort d’une compilation effectuée à partir du document État de situation des actifs et des décès par RPA publié par Québec.

La semaine dernière, une quinzaine de résidence privée pour aînés RPA étaient touchées. Il y en a maintenant 20.

Elles sont situées un peu partout dans la région, de L’Anse-Saint-Jean, à La Baie, Jonquière, Saint-Félicien et Dolbeau-Mistassini.

Au Québec, il y a actuellement environ 62 500 cas actifs et 60 décès.

Du côté des Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une nouvelle éclosion au Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Saint-Joseph, à La Baie, avec une vingtaine de cas actifs, un chiffre qui est à la hausse.

Deux éclosions distinctes avaient aussi frappé récemment le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD Georges-Hébert, à Jonquière. Une est déjà terminée et l’autre est en voie de l’être. Un décès a été rapporté.

À la grandeur de la province, il y a environ 31 500 cas actifs et un peu plus de 200 décès survenus dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD inclus dans la liste, toujours dans le cadre des éclosions actives.

Au total dans la région, il y a eu près d’une quinzaine de décès liés à la COVID-19 depuis une semaine.