COVID-19 : 3 autres morts et 83 personnes hospitalisées en Nouvelle-Écosse

Trois autres personnes sont décédées des suites de la COVID-19, et 83 personnes sont hospitalisées à cause de cette maladie, signale-t-on mercredi en Nouvelle-Écosse.

Même si les symptômes du variant qui domine en ce moment sont généralement moins sévères, la province affirme que la COVID a fait une quinzaine de morts au cours de ce qu’elle appelle la vague Omicron , qui aurait selon le gouvernement provincial débuté le 8 décembre en Nouvelle-Écosse.

Des 83 patients hospitalisés à cause de la COVID-19 mercredi, 12 se trouvent aux soins intensifs. Leur âge moyen est de 69 ans et le plus jeune a 29 ans.

La veille, ils étaient 73 à être hospitalisés à cause de la COVID, dont 15 aux soins intensifs.

Le ministère provincial de la Santé précise qu’il y a aussi mercredi 173 autres patients des hôpitaux — 10 de moins que la journée précédente — qui sont atteints de COVID-19 :

107 ont contracté la maladie durant leur hospitalisation pour un autre problème de santé, soit 13 de moins que mardi;

66 patients — neuf de plus que mardi — ont reçu un résultat positif à un test de dépistage de COVID lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital pour une autre raison.

Selon le premier ministre Tim Houston, ces derniers cas exercent aussi une pression sur le système de santé, prolongeant par exemple le séjour d’une personne qui récupère d’une intervention chirurgicale.

Le variant Omicron cause des pénuries de main-d'œuvre , et la province a lancé mercredi un appel aux travailleurs de la santé à la retraite ou qui ne travaillent pas dans le domaine actuellement.

On leur propose immédiatement des postes temporaires à long terme et à court terme dans des établissements de soins de longue durée. Les postes à temps plein sont aussi ouverts aux travailleurs actuels qui ne sont qu’à temps partiel.

Houston cherche à rassurer les parents

Au troisième jour de la rentrée en classe après les Fêtes, le premier ministre Tim Houston a réitéré que les écoles étaient des milieux sécuritaires pour les jeunes. Environ 8 % des parents ont gardé leurs enfants à la maison depuis le début de la semaine, dit-il.

Toutes les écoles ayant besoin d’un nouveau système de ventilation l’ont reçu, affirme-t-il, et il n’y a pas de pénurie de tests de dépistage rapides.

« Nos écoles sont aussi sécuritaires que nos communautés. Alors tout ce que vous pouvez faire pour rendre nos communautés sécuritaires aide nos écoles à le rester. » — Une citation de Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse

Tim Houston affirme que d’ouvrir les écoles n’est pas en contradiction avec les autres précautions de santé publique face au virus et au variant Omicron.

En conférence de presse mercredi, le Dr Robert Strang, médecin hygiéniste de la Nouvelle-Écosse, a indiqué que le variant était partout. Prenez pour acquis que vous avez été exposé si vous avez été en public , a-t-il dit.

Au sommet de la vague Omicron

Selon ce qu’a déclaré mercredi le Dr Strang, la Nouvelle-Écosse est en plein dans le milieu, ce qui signifie le sommet de sa vague Omicron. Il s’accroche à l’espoir d’une décroissance de cette vague dans la prochaine dizaine de jours.

Dr Robert Strang, médecin hygiéniste en chef de la Nouvelle-Écosse, le 23 avril 2020. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse

La province a signalé mercredi 527 cas supplémentaires de COVID-19 confirmés en laboratoire. Le Dr Strang avertit cependant que beaucoup moins de tests ont été réalisés ces derniers jours, à cause de la tempête hivernale qui a balayé l’est du pays.

Maintenant 50 % des Néo-Écossais de 18 ans et plus ont reçu leur dose du rappel du vaccin contre la COVID-19 ou ont un rendez-vous pour la recevoir sous peu, selon la province.

Aux gens qui ont récemment eu la COVID, le Dr Strang a indiqué qu’on ne leur demandait pas de faire de test dans les semaines après avoir recouvré la santé, puisqu’il est hautement improbable qu’ils soient de nouveau infectés par le virus dans les 90 jours qui suivent .

Le médecin a aussi mis en relief la situation dans laquelle se trouve la Nouvelle-Écosse vis-à-vis ses voisines des Maritimes. Contrairement au système de santé néo-écossais, celui du Nouveau-Brunswick était déjà accablé par les hospitalisations causées par le variant Delta en raison des décisions qu’ils ont pris dans cette province avant l’entrée d’Omicron, affirme le Dr Strang.

Quant à l’Île-du-Prince-Édouard, Omicron y est arrivé plus tard, et la capacité des hôpitaux de la province est plus limitée, a-t-il poursuivi.