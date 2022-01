Bruce Springsteen a été le musicien le mieux payé de 2021

Taylor Swift est la seule femme qui figure parmi les 10 premières positions du palmarès. Elle est également l’une des trois seules vedettes à ne pas avoir tiré la majorité de ses revenus d’une vente de catalogue, avec Jay-Z et Kanye West. Les deux rappeurs sont respectivement en deuxième et quatrième position, et Taylor Swift en dixième.

Si on étend la sélection aux 15 premières positions, le nombre de femmes monte à trois, avec l’ajout de Tina Turner et de Shakira. Cette dernière est d’ailleurs la seule personne qui n’est pas originaire des États-Unis ou des îles britanniques à figurer au palmarès.

L’année a été difficile pour les groupes et artistes qui vivent des tournées et des spectacles, mais les ventes de catalogues ont pu compenser dans certains cas.

Des 590 millions de dollars américains en revenus de Springsteen, 550 millions (687,5 millions de dollars canadiens) environ proviennent de la vente de ses droits musicaux à Sony, la plus grosse vente de ce type à ce jour au monde.

À la troisième position du palmarès, Paul Simon, du mythique duo folk Simon & Garfunkel, a fait 260 millions de dollars américains (325 millions de dollars canadiens), dont l’immense majorité provient de la vente de son catalogue musical à Sony.