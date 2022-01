753 et 683 seront les nouveaux indicatifs régionaux en Ontario

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a décidé d’introduire deux nouveaux indicatifs régionaux en Ontario pour pallier le manque de nouveaux numéros de téléphone.

Dès le 26 mars, le 753 sera disponible dans la région d’Ottawa, desservie pour l’instant par les indicatifs 343 et 613, apprend-on dans un communiqué de l’Alliance des télécommunicateurs.

Les secteurs distribuant les indicatifs 705 et 249, soit le Centre et le Nord de l’Ontario, de Barrie à Sudbury et jusqu’à Sault-Ste-Marie, se verront attribuer le 683 à partir du 18 juin.

« L'introduction d'un nouvel indicatif permet de fournir des millions de numéros de téléphone supplémentaires sans affecter les numéros existants. » — Une citation de Lucie Papineau-Pugliese, porte-parole de l'Alliance des télécommunicateurs.

Les indicatifs actuellement en service seront encore attribués jusqu’à épuisement de ces numéros.

L’application des nouveaux indicatifs n’aura aucun effet sur ceux déjà distribués dans les zones concernées, selon l’organisme.

Jusqu'en 2010, la région d'Ottawa n'avait qu'un seul indicatif et il a fallu attendre 2011 pour que le Centre et le Nord de l'Ontario obtiennent un deuxième indicatif.