100 nouveaux logements pourraient être construits aux Îles d’ici la fin de 2023

Si ces neuf projets retenus se concrétisent, 101 nouveaux appartements seront bâtis avant le 31 décembre 2023.

La Communauté versera 690 000 $ pour financer les nouvelles constructions dont les investissements totaux représentent près de 16 millions de dollars.

Les sommes allouées proviennent du Fonds régions et ruralité (FRR) mis en place par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Chaque Municipalité régionale de comté MRC peut définir ses priorités pour allouer les sommes disponibles.

Neuf projets retenus pour construction de logements aux Îles Neuf projets retenus pour construction de logements aux Îles Nom du projet Emplacement Nombre d'unités Montant accordé/Montant du projet Les Déraspe L'Étang-du-Nord 4 40 000 $/161 010 $ 4 duplex sur le chemin du Rivage Fatima 8 80 000 $/1 400 000 $ Expansion de l'Allée du Bosquet L'Étang-du-Nord 10 100 000 $/1 640 000 $ Transformation de l'aréna de Havre-aux-Maisons Havre-aux-Maisons 24 100 000 $/3 800 023 $ Les Duplex Noroît Immobilier L'Étang-du-Nord 24 100 000 $/3 900 000 $ LogÎles L'Étang-du-Nord 4 40 000 $/550 000 $ Triplex offert à l'année Fatima 3 30 000 $/450 000 $ Les habitations de la butte à Léo Fatima 12 100 000 $/1 500 000 $ Les duplex RBR L'Étang-du-Nord 12 100 000 $/2 300 000 $ Total 101 690 000 $/15 701 033 $

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, croit qu'il s'agit d'une avancée majeure pour contrer la rareté de logements dans l'archipel.

C'est 50 % de l'objectif qu'on s'était fixé à atteindre, celui de combler le déficit des 200 unités, précise-t-il. On s'était donné 5 ans pour inverser ça, et finalement, on atteint 50 % à la première année.

« Ça envoie de l'espoir à ceux et celles qui sont à la recherche de logements, à ceux qui voudraient revenir s'installer aux Îles à court terme. » — Une citation de Jonathan Lapierre maire des Îles-de-la-Madeleine

La Communauté maritime travaille d’arrache-pied depuis plus de deux ans pour trouver des solutions concrètes au manque de logement, ajoute le maire. Aujourd’hui, on voit que nos efforts portent leurs fruits.

Selon Jonathan Lapierre, la Communauté maritime des Îles serait la Municipalité régionale de comté MRC qui a investi le plus au Québec pour faire face à la pénurie de logements.

« On est une petite Municipalité régionale de comté MRC avec de grandes ambitions. On a pris le taureau par les cornes pour inverser la tendance. On est extrêmement fiers de notre leadership. » — Une citation de Jonathan Lapierre maire des Îles-de-la-Madeleine

Aucun projet déposé aux extrémités du territoire

Parmi les projets proposés, 77 des 101 logements seront construits sur l'île centrale. Seul le projet de conversion de l'ancien aréna de Havre-aux-Maisons, qui compte 24 logements, est situé hors de l'île du Cap aux Meules.

Aucun promoteur n'a présenté de projet dans les extrémités du territoire madelinot, comme Havre-Aubert et Grande-Entrée.

On sait qu'il y a un travail à faire du côté des extrémités , admet le maire. On est conscients qu'il y a des besoins, mais selon les données que l'on observe, il y a beaucoup plus de demandes pour l'accès à la propriété , donc l'achat d'une maison, que pour la location d'appartements dans les extrémités du territoire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de besoins, mais ce n'est pas aussi marqué que sur l'île centrale et c'est probablement pour ça que ça se reflète dans les projets présentés par les promoteurs.

Au cours des dernières années, la Communauté maritime des Îles a multiplié les initiatives pour contrer la rareté de logements dans l'archipel.

