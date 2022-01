Explosion sur le chemin Merivale : les corps de cinq personnes ont été retirés des lieux

Près d’une semaine après l’explosion et l’incendie survenus sur le chemin Merivale, à Ottawa, jeudi dernier, « tous les restes humains » ont été retirés des lieux de la catastrophe, a annoncé le Service de police d’Ottawa (SPO).

Le corps policier a fait cette mise à jour par le biais de Twitter, mercredi.

La déclaration conjointe du Service de police d'Ottawa SPO et du Bureau du coroner en chef de l’Ontario est survenue un peu moins de 24 heures après que la police eut annoncé sur Twitter le début de l’opération pour sortir les corps des débris.

Des restes humains de cinq personnes avaient été repérés depuis quelques jours, mais les autorités ne pouvaient pas les récupérer en raison des conditions d’accès difficiles occasionnées par la tempête de neige de lundi et la quantité de débris sur les lieux de la catastrophe.

C'est ce qu'avait expliqué la coroner régionale principale de l’Est de l’Ontario, Louise McNaughton-Filion.

Le 13 janvier, une explosion et un incendie ont touché une installation d’Eastway Tank, compagnie qui fabrique des camions-citernes (archives). Photo : Gracieuseté : Ty Littleton

Le Bureau du coroner en chef de l’Ontario, en collaboration avec le Service de médecine légale de la province, se voit maintenant confier la tâche d’identifier les victimes. Il s’agit d’un processus qui prendra des jours, voire des semaines , peut-on lire dans la déclaration publiée sur Twitter, mercredi après-midi.

Russell McLellan, Matthew Kearney, Richard Bastien, Kayla Ferguson, Danny Beale et Étienne Mabiala, les six victimes de l'explosion sur le chemin Merivale à Ottawa (de gauche à droite) identifiées par leurs proches Photo : Radio-Canada / Montage photo

Les six victimes de l’explosion, dont les cinq personnes qui avaient été portées disparues sur les lieux de celle-ci, ont été identifiées par leurs proches : Rick Bastien, Étienne Mabiala, Danny Beale et Kayla Ferguson, ainsi que Matthew Kearney et Russell McLellan.

Plusieurs enquêtes sont toujours en cours pour faire la lumière sur les causes et les circonstances entourant l’explosion et l’incendie qui sont survenus jeudi dernier sur le chemin Merivale.