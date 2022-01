La construction de la tour Telus Ocean à Victoria inquiète les défenseurs d’oiseaux

Mettre des points autocollants sur l’extérieur de vos fenêtres. Ceux-ci créent un motif et empêchent les collisions;

Mettre des cordes sur l’extérieur de vos fenêtres espacées de 11 cm ou moins. Les cordes apparaissent plus proches les unes des autres à cause des ombres et du mouvement du vent;