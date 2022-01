Montréal est « un bateau en train de couler », juge l’opposition municipale

Nous sommes dans un bateau qui est en train de couler , a déclaré sans détour Aref Salem, chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal, lors d’une conférence de presse, mercredi.

Sa formation, Ensemble Montréal, estime que la Ville procède à une augmentation constante et fulgurante des dépenses et à un recours à l’endettement toujours plus grand . Selon M. Salem et son équipe, l’administration actuelle surestime ses revenus, sous-estime ses dépenses et n’a pas de plan pour réduire la dette autre que celui de compter sur l’aide de Québec.

Avec un ratio d’endettement de 119 %, l’administration dépasse pour une quatrième année consécutive l’endettement permis de Montréal et se situe à 1 % du scénario de décote de l’agence Standard & Poor’s , s’alarme l’opposition dans un communiqué.

Le budget 2022 pourrait bien constituer le point de bascule vers un changement beaucoup plus désagréable pour les Montréalais, soit une hausse de taxes ou une baisse des services , a déclaré M. Salem, cité dans le communiqué.

En conférence de presse, le chef de l’opposition a proposé comme solution à l’endettement d’embaucher moins, de couper dans les services non essentiels , sans toutefois préciser lesquels.

L’administration de la mairesse Valérie Plante a déposé à la fin de décembre un budget équilibré de 6,46 milliards de dollars pour 2022, soit 1,3 % de plus que l'an dernier.

Des promesses déjà rompues, selon l'opposition

Ensemble Montréal reproche notamment à l'administration Plante d’avoir eu recours à l’aide du gouvernement provincial à hauteur de 413 millions de dollars pour équilibrer ses trois derniers budgets, d’avoir embauché plus de 1700 nouveaux employés sans augmentation proportionnelle des services, et de ne pas tenir ses promesses phares.

Parmi ces dernières, M. Salem est revenu sur la promesse d’embaucher 250 nouveaux policiers, qui s’est plutôt traduite par des embauches comblant des départs à la retraite et l’ajout de 122 postes au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans le budget.

En habitation, les 800 millions $ promis sur 10 ans pour la réalisation de 60 000 logements abordables ne se retrouvent nulle part dans le budget , dénonce l’opposition par communiqué. Le budget 2022  (Nouvelle fenêtre) indique que la Ville établira une nouvelle stratégie ambitieuse qui permettra notamment de soutenir la construction de 60 000 nouveaux logements au cours des 10 prochaines années , mais ne chiffre pas cette stratégie.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante (archives). Photo : Radio-Canada / Jérôme Labbé

On y retrouve plutôt 111 millions de dollars accordés pour la Stratégie 12 000 logements en 2022, que l’opposition qualifie d’ échec lamentable , et 172 millions pour les travaux et l’acquisition de terrains et d’immeubles du Programme décennal d’immobilisations 2022-2031 (PDI).

Les élus d’Ensemble Montréal prévoient voter contre le budget, qui pourra cependant être adopté sans leur appui. La formation propose néanmoins trois amendements au budget et au Programme décennal d’immobilisations 2022-2031 PDI .

Elle souhaite notamment un ajout de 250 000 $ au budget du Bureau du vérificateur général, une somme récurrente, afin de lui permettre de réaliser à terme un audit du rapport préélectoral des finances publiques . L’opposition propose aussi d’allouer 77 millions de dollars sur cinq ans pour la construction d’un centre sportif dans l’arrondissement de Montréal-Nord dans le Programme décennal d’immobilisations 2022-2031 PDI et, enfin, de prévoir 25 millions pour des dépenses contingentes COVID-19 cette année.