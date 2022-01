Première livraison de Paxlovid attendu du N.-B., mais c’est loin d’être suffisant

Cet antiviral développé par Pfizer permettra à certains adultes infectés de se soigner à la maison et ainsi éviter d'être hospitalisés. Certains professionnels de la santé parlent de cette pilule comme d’un élément clé, qui pourrait réduire la pression sur le système de santé.

Dorothy Shephard affirme que le Nouveau-Brunswick recevra l’équivalent de 700 traitements, qui seront surtout offerts à des personnes immunodéprimées ou à des personnes âgées de 80 ans et plus.

« C’est un bon début [...] mais avec le nombre de cas qui augmentent rapidement, c’est comme cracher sur une maison en feu. » — Une citation de Dorothy Shephard, ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick

La province devra être prudente quant à son utilisation du Paxlovid, dit la ministre de la Santé. Elle rappelle que le meilleur moyen de protéger la population contre la COVID-19 et ses variants reste la vaccination.

Le gouvernement fédéral a annoncé que plus de 30 000 traitements ont déjà été reçus au pays et que 120 000 autres arriveront d'ici la fin mars.

Le Nouveau-Brunswick devrait recevoir des quantités plus importantes de Paxlovid plus tard cette année .

Le Paxlovid est une combinaison de comprimés – deux comprimés de nirmatrelvir et un de ritonavir – qui doivent être pris deux fois par jour pendant cinq jours, dès le diagnostic ou au cours des cinq jours suivants l'apparition des symptômes. Un diagnostic par test PCR est idéal, mais un test rapide pourrait aussi être utilisé, a précisé l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Selon un essai clinique – réalisé chez des adultes non vaccinés, non hospitalisés, à haut risque et présentant des symptômes – ce médicament permettrait de réduire de 89 % le nombre d'hospitalisations et de décès s'il est administré dans les trois premiers jours après l'apparition des symptômes.

Avec des informations de CBC