Le rachat d’Activision Blizzard provoque une vague d’enthousiasme à Vancouver

C’est une très bonne nouvelle , lance Mario Pochat, directeur général de la Vancouver Animation School, un établissement qui forme les prochains animateurs de jeux vidéo.

Chaque fois que l'on voit une telle acquisition, ça fait bouger l’industrie des jeux vidéo.

L'intention de rachat survient pendant que l’industrie du jeu vidéo tire profit de la pandémie pour s'attirer de nouveaux consommateurs, dit Mario Pochat.

Si la transaction se concrétise, les studios d'Activision Blizzard à Québec et Barrie, en Ontario, passeraient également sous l'enseigne de Microsoft.

De nouveaux emplois, de nouvelles retombées

Si Microsoft est déjà présente à Vancouver, Mario Pochat espère que sa présence augmentera à l'avenir avec la création de nouvelles franchises. Ces franchises comptent un nombre exceptionnel d’utilisateurs et cela créera des emplois à Vancouver, notamment pour ses étudiants.

« Microsoft mise beaucoup sur sa plateforme de cloud gaming, le Xbox Game Pass, une plateforme où l’on peut jouer à des jeux sans les télécharger », explique Gabrielle Trépanier-Jobin. Photo : Getty Images / BELGA MAG/AFP/BRUNO FAHY

Changement de culture en vue?

L’annonce intervient au moment où des accusations de harcèlement sexuel et de sexisme sont portées contre Activision Blizzard, rappelle Gabrielle Trépanier-Jobin, professeure en jeux vidéo et industries culturelles à l'école des médias de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

Est-ce que ça va redorer l’image d’Activision Blizzard? Est-ce que ça va changer la culture de l’entreprise? Ce sont des questions à surveiller, croit-elle.

Avec ce rachat, Microsoft se hisse à la troisième place des entreprises de jeux vidéo les plus lucratives au monde.

Microsoft mise beaucoup sur sa plateforme de cloud gaming, le Xbox Game pass [...] une plateforme où l’on peut jouer à des jeux sans le télécharger, c’est l’avenir du gaming , explique la professeure en jeux vidéo.

Activision Blizzard, qui édite notamment la série Call of Duty et les jeux World of Warcraft et Candy Crush, devrait être racheté pour 86,4 milliards de dollars canadiens.