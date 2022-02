Intensifier la production forestière... pour faire des aires protégées

Augmenter les superficies d'aires protégées et produire plus de bois. C'est ce que souhaite faire le gouvernement provincial au cours des prochaines années. Pour réaliser ces deux objectifs qui paraissent irréconciliables, Québec permet d'intensifier les activités forestières dans certains secteurs afin de créer des aires protégées dans d'autres. Jusqu'à maintenant, cette façon de faire semble cependant progresser plus rapidement en faveur de l'industrie.

L'idée est simple : on cartographie le territoire d'une région pour identifier les zones qui doivent être protégées et ainsi les soustraire aux coupes forestières. En contrepartie, d'autres secteurs sont ciblés pour intensifier la production de bois afin de pallier les pertes de l'industrie. En quelque sorte, les environnementalistes et l'industrie forestière se partagent la forêt.

C'est dans cette optique que des aires d'intensification de la production ligneuse (AIPL) ont été créées au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Les activités de l'industrie forestière y sont ainsi concentrées dans l'objectif d'augmenter les rendements : les volumes de bois produits y sont plus importants ou encore de meilleure qualité.

Pour cibler les lieux de production intensive, les tables de concertation régionales ont d'abord éliminé les endroits où la forêt devait rester intacte.

En Gaspésie, les endroits ciblés pour augmenter la production forestière ont été réduits, notamment en Haute-Gaspésie, pour protéger l'habitat du caribou. Photo : Radio-Canada

On a évité tout ce qui est aire protégée, les refuges biologiques, les écosystèmes forestiers exceptionnels, [...] tout ce qui est habitat faunique réglementaire, les habitats des espèces menacées, les territoires où il y avait des érablières exploitées pour l'acériculture ou pour lesquels il y avait un potentiel acéricole... , explique l'ingénieure forestière Annie Malenfant, qui travaille pour la direction régionale du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs MFFP en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Les besoins de l'industrie ont aussi été pris en compte, en favorisant notamment la proximité entre les lieux de récolte, les villes et les usines.

« Le transport, c'est un élément de dépense dans l'approvisionnement d'une usine, donc le fait de rapprocher le bois des usines, ça présentait un intérêt. » — Une citation de Annie Malenfant, ingénieure forestière pour la direction régionale du MFFP en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Selon le directeur adjoint du Conseil régional de l'environnement (CRE) du Bas-Saint-Laurent, Patrick Morin, l'approche n'est pas mauvaise, mais elle a ses limites. On peut le voir d'une façon où c'est favorable à l'industrie et c'est vrai, mais si on le fait d'une façon concertée avec des enjeux environnementaux en tête, ça peut être des solutions gagnant-gagnant , dit-il.

Sur papier, la méthode tient donc la route et permet de satisfaire à la fois l'industrie et les groupes de défense en environnement. Toutefois, malgré les bonnes intentions de Québec, les impératifs de production ont souvent préséance sur les enjeux environnementaux, déplore Patrick Morin.

« La fâcheuse tendance du ministère des Forêts, c'est [...] de mettre énormément d'efforts sur la partie forestière et peu d'efforts sur la partie conservation. C'est ça, le triste constat. » — Une citation de Patrick Morin, directeur adjoint du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent

Des territoires qui tardent à être protégés

Le professeur en aménagement et sylviculture à l'Université du Québec à Rimouski (UQAR), Robert Schneider, observe la même chose.

Les cibles du Bas-Saint-Laurent, c'est d'atteindre 25 % du territoire [de forêt publique] en aire d'intensification de la production ligneuse AIPL . Au Bas-Saint-Laurent, il y a deux unités d'aménagement. Dans une des unités, ils sont déjà rendus à 25 % et la deuxième unité, ils sont à 21 ou 22 %. Donc ils vont atteindre ces objectifs-là avant la date fixée, en 2033 , explique-t-il.

Du côté des aires protégées, le travail n'est pas aussi avancé. Des aires protégées ont été proposées et beaucoup de ces aires protégées là n'ont pas encore vu le jour , rappelle M. Schneider.

« On dirait que les deux aspects, protection et intensification, semblent être très importants, mais n'avancent pas à la même vitesse dans l'appareil gouvernemental. » — Une citation de Robert Schneider, professeur en aménagement et sylviculture à l'UQAR

En effet, au Bas-Saint-Laurent, seulement trois des sept territoires ciblés en 2013 sont réellement devenus des aires protégées.

Au Bas-Saint-Laurent, environ 50 % de la forêt est publique. Trois secteurs visés pour devenir des aires protégées sont toujours en attente d'un décret gouvernemental. Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

En Gaspésie, les aires d'intensification de la production ligneuse AIPL occupent entre 11 % et 15 % de la superficie des unités d'aménagement. Une proportion moindre qu'au Bas-Saint-Laurent, notamment pour protéger l'habitat du caribou.

Dans l'unité d'aménagement du nord de la Gaspésie, c'est une des raisons qui a fait en sorte qu'on a atteint 11 % du territoire au lieu de 15 % , explique Annie Malenfant.

Planifier la production forestière, un exercice périlleux

Au cours des cinq prochaines années, Québec souhaite augmenter de près de 15 % les volumes de bois récoltés dans la province.

On ne peut pas compter dès aujourd'hui sur un rendement qui est hypothétique dans le futur , affirme cependant Patrick Morin.

On peut travailler vers ça, mais la quantité hypothétique de bois ne devrait pas être dans nos prévisions tant qu'elle ne s'est pas avérée parce que les changements climatiques peuvent amener des [modifications] dans les courbes de croissance, des chablis, des épidémies d'insectes, des feux qu'on n'est pas habitués d'avoir. Ça peut complètement fausser les prédictions qu'on a sur la croissance de la forêt , prévient-il.

La tordeuse des bourgeons de l'épinette fait partie des perturbations naturelles qui peuvent affecter la croissance de la forêt. Elle est particulièrement présente dans l'est du Bas-Saint-Laurent (archives). Photo : Christian Bélisle, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Robert Schneider ajoute qu'il est étonnant que Québec présume pouvoir faire passer le pourcentage d'aires protégées de 17 % à 30 % d'ici 2030 tout en augmentant la production forestière.

On décide d'implanter des aires de conservation où il n'y a pas de coupes, mais on a le ministre des Forêts qui dit qu'il ne veut pas que ça ait de connotation négative sur la possibilité forestière. [...] La possibilité devrait suivre nos décisions et ne devrait pas dicter nos décisions , estime-t-il.

En ce qui a trait aux aires d'intensification de la production ligneuse AIPL , le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine sont les deux seules régions qui utilisent ce principe actuellement dans la province.