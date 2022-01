Levée des restrictions : attendre au moins février, recommande le Dr Roumeliotis

Lors d’un point de presse, mercredi, le Dr Roumeliotis a fait le point sur la situation de la pandémie dans l’est ontarien.

Si le nombre de nouveaux cas ne constitue plus une donnée aussi fiable, compte tenu des difficultés de dépistage, le médecin hygiéniste décèle une amélioration de la situation.

La tendance montre une baisse [des cas] dans la plupart des bureaux de santé, même si on ne teste pas tout le monde. [...] Le taux de transmission commence à diminuer dans notre région , a-t-il indiqué.

Alors que le Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO ne partage plus de données de la COVID quotidienne en raison d’une mise à jour de son site internet, l’est ontarien compte actuellement 3402 cas actifs à l’heure actuelle, a précisé le Dr Roumeliotis, et 41 éclosions. Le bilan des décès est toujours de 140 victimes de la COVID.

Le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) et président de l’Association des agences locales de santé publique, le Dr Paul Roumeliotis (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Mais le taux de positivité, de l’ordre de 22,2 %, commence à diminuer sur le territoire.

Toujours est-il qu’il faut patienter encore un peu pour évaluer cette tendance et commencer à lâcher du lest, a-t-il insisté.

Je ne vois pas une ouverture avant fin janvier. Ça va nous donner du temps. Nous avons besoin d’un autre cinq-six jours pour voir où on va être. C’est dur à dire aujourd’hui, mais je vois une tendance à la diminution. C’est une décision du gouvernement, je sais qu’il y réfléchit.

Plus tôt, mercredi, la ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott, a dit voir le bout du tunnel et promis plus de détails, cette semaine, sur la levée des restrictions, alors que l’Ontario recense 60 décès supplémentaires et plus de 4100 hospitalisations pour un deuxième jour de suite.

Je ne m’attends pas à ce que tout rouvre d’un coup, mais plutôt qu’on revienne à la situation de décembre, à 50 % [de capacité]. On va rouvrir de façon prudente , envisage toutefois le Dr Roumeliotis.

Un rappel à la vaccination

Actuellement, l’est ontarien compte 35 hospitalisations dans ses six hôpitaux, dont huit patients se trouvent aux soins intensifs à cause de la COVID, a ajouté le médecin hygiéniste du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO .

La plupart [des gens hospitalisés] sont vaccinés, mais proportionnellement, on a plus de non vaccinés , a-t-il indiqué.

Selon les données de la province au 17 janvier 2022, a-t-il cité, le taux de cas de COVID est de 99/100 000 pour les personnes non vaccinées, contre 52/100 000 pour les personnes vaccinées. Quant aux taux d’admission aux soins intensifs à l’échelle de la province, il est de 26/100 000 pour les non-vaccinés, contre 2/100 000 pour les vaccinés, a-t-il précisé.

Le taux d’admission [à l’hôpital] est beaucoup plus élevé chez les personnes non vaccinées , a martelé le Dr Roumeliotis, alors que 80,9 % des résidents de l’est ontarien de cinq ans et plus sont doublement vaccinés et que 46,6 % des 18 ans et plus ont reçu trois doses.

Il invite tous les résidents à aller recevoir une première, deuxième ou troisième dose le plus rapidement possible.

Actuellement, la directive, c’est : aussitôt que vos symptômes et la période d’isolation sont terminés, il faut se faire vacciner.

Un nouveau décès à Ottawa

Du côté d’Ottawa, 83 résidents sont actuellement hospitalisés pour une infection active, dont dix se trouvent aux soins intensifs. Deux hospitalisations concernent des personnes entre 10 et 19 ans et une personne dans la vingtaine est toujours aux soins intensifs.

Santé publique Ottawa (SPO) dénombre également 255 nouveaux cas, et 4128 cas actifs.

La COVID a fait une victime de plus, une personne septuagénaire, établissant le bilan de la pandémie à 650 décès.

Au total, 159 éclosions sont en cours, dont 68 dans les foyers de soins de longue durée et maisons de retraite de la Ville.

La campagne de vaccination pour la troisième dose continue de progresser, même si la tempête de neige de lundi, en forçant la fermeture des centres de vaccination, l’a un peu ralentie. Selon les données de Santé publique Ottawa SPO de mercredi, 57 % des résidents d’Ottawa de cinq ans et plus ont reçu leur dose de rappel, contre 48 % lundi.

Deux morts de plus en Outaouais

Du côté de l’Outaouais, ce sont 200 nouvelles infections qui s’ajoutent au bilan de la pandémie, mercredi, selon l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Au total, 31 455 cas ont été recensés depuis février 2020 dans la région.

L’Outaouais compte présentement 1643 cas actifs et 135 hospitalisations, dont six aux soins intensifs. Une augmentation de cinq hospitalisations par rapport à la veille.

Selon l’Institut national de santé publique du Québec INSPQ , deux victimes de la COVID s’ajoutent également au nombre des décès liés à la pandémie dans la région, pour un total de 243 morts.

À l'échelle de la province, le flot d'hospitalisations ralentit, mercredi.