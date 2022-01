Le Géant motorisé de Saint-Ambroise est vendu

Une transaction majeure dans le monde des véhicules récréatifs s’est conclue cette semaine. Le Géant motorisé de Saint-Ambroise a été acheté par Roulottes AS Lévesque.

Le siège social de cette entreprise est basé à Sainte-Hélène-de-Bagot dans le Centre-du-Québec.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.

Le propriétaire du Géant motorisé depuis 32 ans, André Bouchard, cherchait à vendre son entreprise depuis quelques années déjà. Il conservera toutefois le Domaine La Florida situé juste à côté.

Le Domaine La Florida est situé à Saint-Ambroise. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Le nouveau propriétaire André Lévesque n'a pas l'intention de changer le nom du Géant motorisé qui possède une succursale à Saint-Ambroise et une autre à Saint-Nicolas. Le personnel restera en place et l’ancien propriétaire des lieux assurera une transition.

Roulottes AS Lévesque a une succursale à Saguenay et six autres à travers la province.