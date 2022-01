Les primes d’assurance risquent d’augmenter en Saskatchewan

Lors d'une entrevue mercredi matin à l’émission Point du jour, M. Lafrance explique que l’année 2021 a été particulièrement difficile pour les compagnies d’assurance en raison du nombre important de réclamations liées aux intempéries. Louis Lafrance se souvient entre autres de la tempête de grêle qui a eu lieu à Regina durant l’été dernier, qui a causé beaucoup de réclamations dans la région. Il souligne que quand il y a une tempête de grêle, ça coûte cher .

Un phénomène national

La semaine dernière, le groupe Catastrophe Indices and Quantification Inc. dévoilait qu’en 2021, des pertes de plus de 2 milliards de dollars ont été attribuées aux dommages de bien assurés en raison de phénomènes météorologiques violents au Canada.

2021 est donc une des années les plus coûteuses pour les assureurs du pays. Les données montrent que les réclamations d’assurances sont nettement plus dispendieuses dans la dernière décennie que lors des 30 années antérieures.

« S’il y a beaucoup de réclamations chaque année, les prix vont augmenter. » — Une citation de Louis Lafrance, courtier d’assurance avec la compagnie Hook Lafrance

Le Bureau d'assurance du Canada (BAC), qui se décrit comme l’association sectorielle nationale qui représente les sociétés privées d’assurance habitation, automobile et entreprise du Canada , a dévoilé mardi des précisions quant à ces données.

Les inondations en Colombie-Britannique à l'automne et la tempête de grêle de Calgary du 2 juillet ont mené aux plus grands versements de réclamations en 2021. Chacun de ces événements a mené à des réclamations totalisant environ un demi-milliard de dollars.

La tempête hivernale du 12 janvier dans l’Ouest canadien a quant à elle mené à des réclamations d’une valeur d’environ 134 millions de dollars.

« Si les tempêtes et les événements catastrophiques continuent, le prix de l’assurance va continuer à monter. » — Une citation de Louis Lafrance, courtier d’assurance avec la compagnie Hook Lafrance

D’autres facteurs contribuent également à l'augmentation des primes d'assurance. Louis Lafrance cite entre autres le coût de faire les réparations et du matériel qui continue d’augmenter .

Un impact du changement climatique?

Pour le Bureau d'assurance du Canada BAC , cette augmentation des frais de réclamation est directement liée aux changements climatiques qui augmentent la fréquence des événements météorologiques extrêmes.

Le vice-président du Bureau d'assurance du Canada BAC , Craig Stewart, propose d’ailleurs que le budget fédéral de 2022 octroie des fonds importants au déploiement d'une stratégie afin de protéger les Canadiens contre les catastrophes naturelles, dont les inondations.

Louis Lafrance n’est pas certain que ce soit une bonne idée, car une telle mesure bénéficierait surtout aux propriétaires alors que les locataires auraient également besoin de soutien. Il suggère par contre aux ménages d'ajouter une protection contre les reflux d'égout et les inondations à leur politique d’assurance, car elle n’est pas incluse dans la plupart des forfaits de base.