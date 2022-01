À peine rénovée, la bibliothèque Cornish ferme à cause d’une panne d’équipement

La bibliothèque Cornish à Winnipeg, qui a rouvert l’été dernier après d’importantes rénovations, vient à nouveau de fermer ses portes à cause du dysfonctionnement d’un équipement nouvellement installé.

Construite en 1915, cette bibliothèque est l’une des plus anciennes de Winnipeg et a subi d'importants travaux de rénovation qui ont coûté 3,47 millions de dollars.

Or, c’est un des équipements du système d’aération nouvellement installé qui a lâché, le 9 janvier, selon le responsable du bureau de livraison de projets au Service de l'hébergement municipal de la Ville de Winnipeg, Brent Piniuta.

Selon nos constatations, la panne est survenue à cause du fait que de la glace s’est formée sur l’équipement d’aération, situé à l’extérieur du bâtiment, explique-t-il en entrevue téléphonique. Par conséquent, le système n’était plus en mesure de chauffer l’intérieur de la bibliothèque.

Les employés ont installé des chauffages temporaires pour protéger l’intérieur de la bibliothèque mais la chaleur produite n’était pas suffisante pour accueillir du public .

Un remplacement à 10 000 $

Brent Piniuta assure ne pas avoir connaissance de dysfonctionnement similaire dans le réseau des bibliothèques de Winnipeg. Les équipes de la Ville tentent aussi d’en savoir plus sur les causes de la panne. C’était un équipement neuf, mais on ne sait pas exactement ce qui est à l’origine du dysfonctionnement. Est-ce lié aux conditions météorologiques, ou un problème interne de fabrication?

Reste que Winnipeg va devoir remplacer la pièce défectueuse et cela va coûter 10 000$, installation comprise, selon M. Piniuta.

Une nouvelle pièce a été commandée et il faudra attendre au moins deux à trois mois pour la recevoir. À cause des perturbations des chaînes d’approvisionnement causées par la COVID-19, nous n’avons pas encore de date de livraison , ajoute Brent Piniuta. L’installation, elle, ne prendra qu’un ou deux jours.

Entretemps, la Ville surveille la température à l’intérieur de la bibliothèque Cornish pour s’assurer que les tuyaux ne gèlent pas.

Dans un communiqué, Winnipeg estime que la bibliothèque sera fermée au moins jusqu’au printemps. S’il n’est plus possible d’emprunter du matériel à la bibliothèque Cornish, il est tout de même possible d’en rapporter grâce à la chute à livre située à l’extérieur du bâtiment.