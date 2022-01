Attention aux infections respiratoires chez les enfants

Les infections respiratoires chez les enfants sont en hausse au Manitoba, plus particulièrement les cas du virus respiratoire syncytial (VRS), qui est le plus présent actuellement selon Soins communs Manitoba.

Ce virus peut rendre les enfants en bas âge extrêmement malades, selon le Dr Aaron Chiu, néonatologiste et directeur du programme de prophylaxie du virus respiratoire syncytial VRS au Manitoba.

Voici ses réponses à nos questions.

Pouvez-vous nous expliquer quelle est la situation actuelle concernant les infections respiratoires chez les enfants?

Depuis les dernières années, nous nous sommes concentrés sur le virus de la COVID-19. En hiver, nous avons toutefois d’autres virus qui apparaissent, dont certains touchent particulièrement les enfants.

Le plus commun, actuellement, est le virus respiratoire syncytial VRS . Il s’agit d’un virus que l’on voit chaque saison et qui peut rendre les enfants très malades. Cette année, nous observons une hausse du nombre de cas d’enfants atteints de ce virus.

Le Dr Aaron Chiu recommande d'appliquer les mesures sanitaires contre la COVID-19, tels que le lavage des mains et la distanciation, pour prévenir la propagation d'autres virus. (archives) Photo : Radio-Canada

Quels sont les symptômes du virus respiratoire syncytial VRS chez les enfants?

Le virus respiratoire syncytial VRS cause beaucoup de problèmes aux jeunes enfants, car il cause beaucoup de sécrétion qui vont se loger dans les poumons. Cela rend la respiration des enfants difficile.

Il faut donc vérifier si l’enfant a une respiration plus rapide et plus difficile, s’il mange et boit bien et s’il est léthargique ou semble extrêmement fatigué.

Si des parents sont inquiets, ils devraient consulter un médecin. Ce virus est très intense. Les enfants peuvent se retrouver rapidement aux soins intensifs, même sous respirateurs.

Que devraient faire les parents pour protéger leurs enfants?

Les mesures sanitaires que recommande la santé publique pour se protéger contre la COVID-19 sont efficaces pour tous les virus.

Nous recommandons aux parents de maintenir une distanciation sociale lorsque c’est possible, d’éviter les foules et de bien se laver les mains.

On évitera, par exemple, de toucher le visage de son enfant sans s’être lavé les mains. Le virus respiratoire syncytial VRS peut rester longtemps sur les mains et se propager ailleurs, comme sur le comptoir de la cuisine, le divan de notre salon, etc.

Il faut également faire attention aux rassemblements familiaux. Si vous savez que quelqu’un a le nez qui coule, ne le laissez pas embrasser votre enfant.

À quel âge faut-il faire particulièrement attention à ce virus?

Les enfants en bas âge sont les plus à risque. Ceux de moins d'un an et ayant des problèmes de santé, tels que des problèmes aux poumons et au cœur, le sont particulièrement.

Nous sommes aussi inquiets pour les enfants nés prématurément, puisque leurs poumons sont encore en train de se développer.

Nous, les adultes, nous contractons ce virus chaque saison. Nous avons un peu le nez qui coule, un peu de toux, mais rien de sérieux. Mais ce qui peut sembler un simple rhume peut être bien plus grave.

Pourquoi les enfants sont-ils davantage affectés par le virus respiratoire syncytial VRS ?

Leurs voies respiratoires sont plus petites. Elles sont bloquées plus rapidement par les sécrétions.

Les enfants nés l’année dernière sont plus à risque de développer des symptômes graves du virus respiratoire syncytial VRS , car il était peu présent. Les mères ont également été moins exposées à celui-ci.

Les enfants n’ont donc pas pu acquérir une immunité naturelle en comparaison à ce qui se passerait si le virus respiratoire syncytial VRS s’était davantage propagé.

Combien d’enfants ont été atteints de ce virus jusqu’à présent?

Il y a eu plus de 20 cas, depuis les six à huit dernières semaines.

Nous avons observé une augmentation du nombre d'enfants atteints avant Noël et cela s’est poursuivi durant la période des Fêtes.

Y a-t-il plus de cas que l’année dernière?

C’est une situation différente de l’année dernière, alors que le virus de la COVID-19 était prédominant.

Il y a plusieurs virus qui ne sont pas apparus l’année dernière, car énormément de gens ont été infectés à la COVID-19.

Nous faisions aussi plus attention à bien laver nos mains, à respecter la distanciation sociale, à porter le masque… bref, à faire attention aux personnes qui nous entourent.

Actuellement, il y a plus de virus qui apparaissent que l’année dernière.