L’école secondaire Prince Andrew High à Dartmouth sera renommée

L’école, également surnommée P.A., a été nommée en 1960 en l’honneur du prince Andrew, le fils de la reine d’Angleterre. Le prince Andrew est confronté à des allégations selon lesquelles il aurait agressé sexuellement d’une adolescente victime du trafic humain mené par le financier Jeffrey Epstein, mort en 2019.

Le nom d’une école doit refléter notre communauté scolaire et défendre nos valeurs en tant qu’espace d’apprentissage sur et inclusif pour tous , a écrit le directeur Craig Campbell dans un courriel. Notre espoir est de continuer à construire notre identité en tant que communauté positive, solidaire et respectueuse, avec un nom à la hauteur.

Selon Craig Campbell, l’école a créé un comité de changement de nom composé de six personnes, dont des élèves, des membres du personnel, des membres du conseil consultatif de l’école et de la communauté.

Dans les semaines à venir, les gens seront invités à proposer de nouveaux noms pour l’école. Tout le monde peut soumettre un nom. Le comité évaluera les noms et permettra aux élèves de voter. Les trois meilleures recommandations seront envoyées au Centre régional d’Halifax pour l’éducation pour une approbation finale.