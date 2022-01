Les décès liés à la COVID-19 s’accumulent au Bas-Saint-Laurent

Depuis le 12 janvier 2022, 12 personnes ont perdu la vie en raison du coronavirus selon les chiffres transmis quotidiennement par le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (CISSS).

Du côté des hospitalisations, 22 patients occupent un lit en zone chaude. De plus, deux patients se trouvent dans une unité de soins intensifs dédiée à la COVID- 19. Rappelons que le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS a dernièrement revu à la hausse sa capacité hospitalière.

Encore plusieurs infections

En 24 heures, 83 nouvelles infections ont été répertoriées via des tests PCR sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Les Municipalité régionale de comté MRC les plus touchées sont celles de Rimouski-Neigette avec 23 nouveaux cas, de Témiscouata avec 16 et de Rivière-du-Loup avec 15.

Actuellement, 979 cas sont toujours considérés comme étant actifs.

Nombre d’infections par MRC au Bas-Saint-Laurent Nombre d’infections par MRC au Bas-Saint-Laurent MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraska 1330 (+6) Rivière-du-Loup 2811 (+15) Témiscouata 1108 (+16) Les Basques 469 (+5) Rimouski-Neigette 2735 (+23) La Mitis 829 (+2) La Matanie 851 (+10) La Matapédia 975 (+5) indéterminés 4 (+1)

Même si les tests PCR sont maintenant réservés à une clientèle dite prioritaire, les équipes du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS en ont effectué 726 au cours de la journée de mardi.

Le Québec enregistre mercredi 8 nouvelles hospitalisations en plus de recenser 88 décès et 6123 nouveaux cas déclarés par test PCR.