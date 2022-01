Mieux vaut déneiger avant que la neige devienne « dure comme du béton »

Deux jours après que 45 cm de neige sont tombés sur certaines parties de la région du Grand Toronto, Environnement Canada prévient qu’une forte variation des températures au-dessus puis bien en dessous de 0 °C va durcir la neige au sol, la rendant plus difficile à dégager.

Ça va créer une couche de fonte sur le dessus de la neige, ce qui va la rendre un peu plus compacte, un peu plus difficile à éliminer si vous n'avez pas eu l'occasion de pelleter votre allée , déclare Steven Flisfeder, météorologue chargé de la préparation aux alertes à l'agence météorologique fédérale.

« Toute nouvelle neige et toute la neige qui est déjà au sol, ça va être à peu près comme du béton. » — Une citation de Steven Flisfeder, météorologue, Environnement Canada

La Ville de Toronto a déployé 600 chasse-neige et 200 camions de salage pour déneiger et faire fondre la glace sur les routes publiques, les trottoirs, les pistes cyclables et les sentiers, selon le maire John Tory. Mais il faudra encore plusieurs jours avant qu'ils ne soient complètement dégagés.

Vous devez d'abord déblayer, puis commencer le déneigement et c'est quelque chose qui va prendre du temps , a déclaré Tory.

Le travail se poursuit 24 h sur 24 jusqu'à ce que le travail soit terminé.

Prévenir les problèmes de sécurité et les dommages matériels

L'accumulation de neige et les températures extrêmement froides présentent un certain nombre de problèmes de sécurité potentiels et de risques de dommages matériels qui peuvent être évités avec quelques précautions simples, selon un expert.

La neige abondante n'est pas rare au Canada , rappelle Glenn McGillivray, directeur général de l'Institut pour la réduction des dommages liés aux catastrophes (traduction libre), un organisme de recherche affilié à l'Université Western à London, en Ontario.

Mieux vaut dégager la neige avant une variation des températures au-dessus puis bien en dessous de 0 °C, prévient Environnement Canada. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC

Nous faisons un assez bon travail pour prévenir les dommages matériels causés par la neige et la glace, mais il y a encore des problèmes ici et là.

M. McGillivray affirme que la priorité des propriétaires et des locataires devrait être de s'assurer que leur système de ventilation fonctionne correctement. Cela signifie enlever toute neige ou glace qui pourrait bloquer l'évent d'admission, qui aspire l'air dans la maison, et l'évent d'évacuation, qui l'expulse.

Ne pas le faire peut entraîner une intoxication au monoxyde de carbone. Le Service des incendies de Toronto a indiqué avoir reçu 30 appels liés au monoxyde de carbone entre dimanche et mardi en milieu de journée seulement.

Préparer les risques associés à la fonte de la neige

Bien que les inondations ne soient pas un risque immédiat étant donné que les températures resteront basses dans les prochains jours, M. McGillivray assure que la fenêtre est encore ouverte pour ceux qui sont en mesure de déneiger le périmètre de leur maison.

Enlever la neige des allées et des patios à l'avance peut empêcher l'eau de s'infiltrer dans les sous-sols lorsqu'elle fondra à la fin de l'hiver et au début du printemps.

Elle va fondre à un moment donné et cela peut surcharger vos tuiles pleureuses , ajoute-t-il, faisant référence au système de tuyaux utilisé pour détourner l'eau souterraine d'une maison. Si vous avez un système de pompe de puisard, cela peut submerger ce système et vous pourriez faire face à une inondation du sous-sol.