COVID-19 : le flot d’hospitalisations ralentit au Québec

Le Québec recense 8 hospitalisations de plus et 88 décès supplémentaires liés à la COVID-19, de même que 6123 nouveaux cas déclarés par tests PCR.

Les centres hospitaliers du Québec comptent actuellement 3425 patients alités en raison de la COVID-19.

Un total de 285 personnes sont traitées aux soins intensifs, soit 4 de moins que les données de la veille.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS ) précise que les hôpitaux ont enregistré 359 nouvelles admissions et 351 sorties au cours des dernières 24 heures.

Avec 88 nouveaux décès, le bilan s'élève maintenant à un total de 12 541 morts depuis le début de la pandémie au Québec.

Depuis une semaine, 475 personnes ont été emportées par la COVID-19 au Québec. Ce qui porte la moyenne des décès quotidiens à 68 alors qu'elle était de 5 par jour en décembre dernier. L’an dernier à pareille date cette moyenne était de 60 décès par jours.

Selon les données cumulatives du Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec MSSS , près de 90 % des décès répertoriés depuis le début de la pandémie sont survenus chez des personnes de 70 ans et plus, la catégorie de 80 à 89 ans étant la plus touchée avec 38,7% des pertes de vie attribuées à la COVID-19.

Le MSSS fait aussi état de 1651 éclosions actives au Québec.

Un total de 41 202 analyses ont été effectuées hier, pour un taux de positivité qui oscille autour de 14 %, ce qui demeure élevé. Selon les données disponibles de l'Institut national de santé publique du Québec INSPQ , au moins 52 059 personnes seraient actuellement infectées au Québec.

Précisions que le nombre de cas répertoriés n'est pas représentatif de la situation, puisque l'accès aux centres de dépistage n'est accessible qu'aux groupes jugés prioritaires.

Sur le front de la vaccination, 114 816 vaccins ont été administrés au Québec, soit 110 035 hier plus 4781 injectés avant le 18 janvier.

Dans un message publié ce matin sur son compte Twitter, le ministre de la Santé, Christian Dubé a remercié les pharmaciens qui ont administrés 1,5 millions de doses de vaccins jusqu'à maintenant.