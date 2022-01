Décès de Claire Noël, pilier de la scène culturelle franco-manitobaine

En plus d’être mère de six enfants, elle fut la cofondatrice de l’Association culturelle de la francophonie manitobaine (ACFM) et du Centre culturel Sainte-Anne, le premier centre culturel franco-manitobain.

Elle a également travaillé pour le Conseil interprovincial pour la diffusion de la culture (CIDC) et pour le journal La Liberté, comme correspondante pour la région de Sainte-Anne.

Elle affectionnait particulièrement le chant et a enseigné le piano pendant une dizaine d’années, à Sainte-Anne.

L’égalité entre les femmes et les hommes et la protection de la langue française étaient des valeurs très importantes pour elle, avait-elle un jour partagé avec les autrices du livre Manitobaines engagées.