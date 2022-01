Reprise temporaire des vols commerciaux à l’aéroport de Saint-Jean, T.-N.-L.

Mardi soir, tous les vols d’Air Canada et de WestJet avaient été annulés en raison du manque de pompiers. Tous les appareils, sauf les avions-cargos, les évacuations médicales et les aéronefs de moins de 20 sièges, étaient cloués au sol.

Cette solution n’est pas permanente. Nous demandons aux voyageurs de confirmer leur itinéraire auprès de leur compagnie aérienne, alors que nous continuons à tenter de résoudre ce problème , affirme l’aéroport dans un tweet.

Manque de personnel

L’Union canadienne des employés des transports (UCET) estime que 40 pompiers devraient travailler à l’aéroport pour respecter la réglementation fédérale et assurer la sécurité du personnel.

Pourtant, la caserne de pompiers ne compte que neuf employés. Six d’entre eux sont en congé maladie depuis lundi.

Selon le vice-président régional de l’Union canadienne des employés des transports UCET , Chris Bussey, ces derniers sont épuisés et ne peuvent plus supporter le manque de personnel et les conditions de travail. Il accuse l’administration aéroportuaire de harcèlement et allègue que les inquiétudes des pompiers tombent dans l’oreille d’un sourd.

Si vous avez au moins deux personnes par quart de travail et quatre quarts de travail par jour, ça vous prend au minimum huit personnes. On n'en a que neuf , affirme Chris Bussey, en rappelant qu'en vertu de la convention collective des pompiers, chaque employé a droit à au moins quatre semaines de congés annuels et à des congés de maladie.

« C'est clair que l'employeur ne prend pas au sérieux la sécurité des voyageurs. Si c'était bien le cas, il y aurait assez de personnel. » — Une citation de Chris Bussey, vice-président régional, Union canadienne des employés des transports

Selon Chris Bussey, deux pompiers ont aussi été congédiés par l'aéroport en novembre 2020.

L’aéroport n’a pas répondu à une demande d’entrevue.

Mardi soir, seulement un pompier était à l'œuvre à l’aéroport, un niveau de personnel qui ne répond pas aux exigences de Transports Canada.

Chris Bussey explique qu’il est impossible d’appeler les services municipaux d’incendie en renfort, parce qu’ils n’auraient pas la formation et les certifications nécessaires.

En vertu d’un accord conclu mardi soir entre l’aéroport et le syndicat, deux pompiers travaillent mercredi un quart de travail de 24 heures pour permettre le retour des services commerciaux.

Les négociations s'amorcent

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, a nommé le médiateur Barney Dobbin au dossier. M. Dobbin organise mercredi en matinée une rencontre avec les partis pour arriver à une solution permanente.

Il n’y a pas de solution magique ici , prévient Chris Bussey. Nous avons des ressources limitées en ce moment. Nous avons aussi des inquiétudes importantes et il faudra avoir des conversations difficiles , ajoute-t-il.

Chris Bussey n’a pas voulu dresser la liste des revendications de ses membres.

Je ne souhaite pas négocier en public , a-t-il affirmé au micro de Radio-Canada.

Plusieurs vols annulés mercredi

Même si les vols commerciaux sont désormais possibles, plusieurs compagnies aériennes ont annulé leurs vols vers et depuis Saint-Jean.

Plusieurs vols à destination de Saint-Jean seront redirigés vers Gander mardi. Selon Reg Wright, PDG de l’aéroport de Gander, les passagers à bord de cinq vols d’Air Canada et de PAL Airlines seront touchés.

WestJet ne va pas offrir de vols vers ou depuis Saint-Jean avant jeudi matin.

Les évacuations médicales depuis Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas perturbées par le conflit de travail, mais Air Saint-Pierre utilisera un aéronef de moins de 20 sièges pour transporter ses passagers commerciaux vers Saint-Jean.

Avec des informations de CBC