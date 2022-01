Justin Trudeau fait le point sur l’état de la pandémie au Canada

Le premier ministre du Canada fait le point mercredi matin sur l'état de la pandémie au Canada, qui, avec Omicron, traverse actuellement la vague de COVID-19 la plus intense depuis mars 2020.

Flanqué du ministre de la Santé Jean-Yves Duclos, Justin Trudeau a notamment évoqué la livraison de tests rapides aux provinces et territoires – à qui il en avait promis 140 millions au cours de janvier – ainsi que les dons du Canada au programme COVAX, destiné à favoriser l'accès aux vaccins contre la COVID-19 dans les pays pauvres.

En 2021, le Canada avait promis de faire don de 50 millions de doses de vaccin contre la COVID-19 provenant de ses propres contrats avec des fabricants, en plus de payer pour au moins 150 millions de doses de plus par l'entremise de contributions financières.

Or, le 5 janvier dernier, le Canada n'avait livré que le quart des 50 millions de doses de vaccin promises, soit 12,7 millions, et avait permis d'en acheter 87 millions de plus grâce à des dons totalisant 545 millions de dollars.

Au pays, la vague Omicron frappe durement depuis quelques semaines déjà. Le nombre de patients hospitalisés à travers le Canada est désormais deux fois plus élevé qu'au plus fort de la vague de l'hiver dernier. En effet, 4905 Canadiens étaient hospitalisés en date du 12 janvier 2021, tandis que 10 076 l'étaient en date du 18 janvier 2022.