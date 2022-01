Des changements profonds s’imposent en santé pour rendre le système viable

Québec doit effectuer des changements profonds et réels dans son système de santé afin de le rendre viable, conclut la commissaire à la santé et au bien-être du Québec (CSBE) dans son rapport final sur la performance du système de santé québécois lors de la première vague de COVID-19.

Cela doit notamment passer par un renforcement du rôle stratégique de la santé publique et une révision de la gouvernance des soins offerts aux aînés vivant dans les CHLSD, les résidences pour aînées et autres milieux de vie afin de se concentrer sur les résultats, détaille Joanne Castonguay.

Intitulé Le devoir de faire autrement , le rapport de près de 300 pages revient sur ce qui s’est passé lors de la première vague, qui a coûté la vie à 5718 aînés vivant dans des milieux de vie, mais présente surtout une liste de recommandations à court ou à long terme pour éviter qu’un tel drame se reproduise.

À terme, la Commissaire à la santé et au bien-être du Québec CSBE estime que le ministère de la Santé doit cesser de se conduire comme un opérateur d’un système de production et développer une gouvernance axée sur la valeur des soins et des services pour la collectivité .

Le système doit aussi cesser d’être centré sur l’accès aux services médicaux et hospitaliers et se concentrer plutôt sur les besoins et les résultats jugés importants par et pour les patients , conclut la commissaire Castonguay.

La gestion des ressources humaines devrait quant à elle être pensée dans une optique de proximité et viser la stabilité des équipes de soins, plutôt qu’être gérée de façon centralisée dans une optique de mobilité du personnel, ce qui crée une instabilité et une fragilité structurelle .

La commissaire préconise également le passe d'un système opaque, centré sur la protection des renseignements personnels , à un système ouvert et transparent qui exploite les données disponibles pour faciliter la prise de décision , sans pour autant compromette la vie privée des usagers.

Selon la Commissaire à la santé et au bien-être du Québec CSBE , la vague de décès survenue dans les milieux de vie de la province s’explique en partie par le fait que les services aux aînés ne sont pas reconnus comme prioritaires dans la gouvernance du système et que le leadership de l’appareil gouvernemental était insuffisant pour apporter une "lentille-aînés" dans la prise de décision gouvernementale .