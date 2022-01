Début de la construction d’une nouvelle usine d’eau potable à Drummondville

La construction de la nouvelle usine de traitement de l'eau potable de Drummondville débute sur le boulevard Mercure avec les premières phases de démolition, d'excavation, de soutènement et de bétonnage.

Le projet de 108,5 millions $ vise à remplacer l'usine de traitement de l'eau potable actuelle qui a été construite en 1928. Elle arrive à la fin de sa vie utile et ses équipements fonctionnent au maximum de leur capacité.

La Ville de Drummondville assure que la desserte en eau potable ne sera pas touchée pendant les travaux, bien que la nouvelle usine soit bâtie en façade de l'actuelle, tout près de la rivière Saint-François.

Pour réaliser le projet, la Ville bénéficie d'une subvention de l'ordre de 32,2 millions $ du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau (FIMEAU) et d'une autre de 36 millions $ par l'entremise du Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ), dont les bailleurs de fonds sont les gouvernements du Canada et du Québec. Les municipalités avoisinantes desservies en eau potable apportent également une contribution de 10 millions $, tandis que la Ville de Drummondville investira 30,1 millions $.

La nouvelle usine assurera de traiter un débit de près de 75 000 mètres cubes d'eau potable par jour, pour atteindre près de 90 000 mètres cubes par jour dans un horizon de 30 ans.

La mise en activité complète de la nouvelle usine de traitement de l'eau potable est prévue pour l'été 2025.