L’inflation a bondi de 3,4 % en 2021 au Canada

La croissance s'est poursuivie en décembre, alors que l'indice des prix à la consommation a progressé de 4,8 % par rapport à la même période en 2020.

En décembre, Statistique Canada avait indiqué que l'inflation annuelle avait atteint 4,7 % en novembre 2021 par rapport à la même période il y a un an. Il s'agissait d'un sommet en 18 ans.

Sans surprise, cette poussée inflationniste est due à la pandémie, principal facteur à l'origine de l'augmentation des prix des biens et services, écrit Statistique Canada.

En 2021, les pressions inflationnistes ont découlé d'une combinaison de contraintes généralisées relatives à la chaîne d'approvisionnement mondiale et de la demande refoulée des consommateurs à mesure que l'économie reprenait , souligne l'agence fédérale.

En somme, à mesure que les vaccins ont été rendus accessibles, les Canadiens ont pu sortir, magasiner, aller au restaurant et voyager davantage qu'en 2020 , explique-t-on.

Statistique Canada note que, parallèlement, des contraintes au niveau mondial ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et donc restreint l'offre de biens et de services : pénuries d'intrants, goulots d'étranglement de la production, encombrement aux principaux ports, augmentation des coûts, délais de livraison plus longs, etc.

En 2021, les Canadiens ont ainsi dû payer leurs aliments 2,5 % plus cher qu'en 2020. Le transport et le logement ont aussi augmenté respectivement de 7,2 % et de 3,9 %.

