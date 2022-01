Les magasins d’alcool en Saskatchewan peuvent à nouveau commander des produits

Les activités du centre de distribution de la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan (SLGA) à Regina ont repris cette semaine. Cela permet à 600 détaillants de boissons alcoolisées de la province de commander à nouveau les produits faisant partie de la sélection offerte par la société d'État.

Une cyberattaque survenue le 25 décembre avait forcé la fermeture des services en ligne offerts par la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan SLGA , dont les commandes de son inventaire, pendant trois semaines.

« Nous avons pu restaurer la majorité de nos systèmes, mais il reste encore quelques fonctions à rétablir. » — Une citation de David Morris, porte-parole de la SLGA

Le magasin Discount Liquor de Prince Albert est un des détaillants qui a été touché par l’attaque. Un gestionnaire du magasin explique que l'inventaire du commerce s’est détérioré entre Noël et le jour de l’An. Plusieurs clients du magasin étaient frustrés de voir tant de produits manquants.

Puisque les brasseries et les grands producteurs de bière offrent leurs produits directement aux détaillants, la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan SLGA souligne que les pénuries se sont surtout fait sentir du côté des vins et des spiritueux.

La semaine dernière, les détaillants ont pu placer des commandes parmi une sélection limitée de produits avant le retour de la disponibilité de l’ensemble du stock cette semaine.

L’enquête sur l’origine de la cyberattaque continue. La Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan SLGA croit que les informations personnelles de certains de ses employés ont été dérobées.

Avec des informations de Dayne Patterson