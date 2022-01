Les hôpitaux du Réseau de santé Horizon offriront des masques KN95 au public

Aux patients et aux visiteurs qui le souhaitent, le Réseau de santé Horizon distribuera désormais des masques respirateurs de qualité commerciale, tels que les KN95, à l’entrée de ses établissements.

Ces masques ne requièrent pas un test d’ajustement comme c’est le cas pour les masques N95, principalement utilisés par les professionnels de santé.

Par ailleurs, les personnes qui se présentent à l’hôpital avec leur propre masque N95 ou KN95 pourront le conserver durant leur visite.

Horizon a opté pour cette stratégie à cause de la vague Omicron qui sévit au Nouveau-Brunswick et qui engendre des nombres records de cas et d’hospitalisations.

Une stratégie qui est aussi recommandée dans les nouvelles directives de la santé publique provinciale, mises à jour le 11 janvier, comme mesure préventive. Ces masques offrent une meilleure protection contre les petites particules de virus dans l’air.

Les autorités régionales de santé publique et les autres partenaires de santé vont s’assurer de rendre ces masques disponibles dans les circonstances appropriées , a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Bruce MacFarlane.

Bien que les masques N95 et KN95 soient peu disponibles dans les magasins et les pharmacies, le ministère soutient ne pas avoir de préoccupations importantes quant à l’inventaire d'équipements de protection individuelle de la province.

Des masques N95 pour les professionnels de santé

La nouvelle directive de la province indique que les travailleurs de la santé devraient porter des masques respirateurs N95 bien ajustés lorsqu’ils s’occupent d’un patient ayant un diagnostic confirmé ou suspecté de COVID-19, lors d’une opération médicale qui génère des aérosols.

Quand ces masques sont disponibles en quantités limitées, on conseille alors de se tourner vers des masques respiratoires équivalents, tels que les KN95, les NIOSH N95 ou les FFP2. Leur usage est seulement permis s’ils respectent les normes de qualité imposées par Santé Canada.

Le Réseau de santé Vitalité n’avait pas encore donné suite à notre demande de renseignements à savoir si les hôpitaux du réseau offriront des masques KN95, au moment de publier ces lignes.

Avec des informations de Bobbi-Jean MacKinnon, de CBC