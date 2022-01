Transport scolaire annulé dans plusieurs régions du Nord de l’Ontario

Les conditions routières forcent l'annulation du transport scolaire dans plusieurs régions du Nord de l'Ontario, incluant Sudbury, Espanola, Massey, Dubreuilville, White River, Wawa, North Bay, Nipissing Ouest, Timmins ainsi que les communautés de la route 11 entre Temagami et Hearst.

Les écoles de ces régions demeurent toutefois ouvertes sauf à Elk Lake, Kerris et Temagami.

Le Consortium de services aux élèves de Sudbury indique que c'est en raison des routes enneigées et précise que les autobus roulent sur l'île Manitoulin.

Dans la grande région de Sudbury, l'annulation du transport scolaire touche toutes les écoles catholiques et publiques anglophones et francophones : à St-Charles, Noëlville, Monetville, Markstay, Hagar, Warren, Wahnapitae, Coniston, Killarney, Whitefish, la Première Nation Whitefish River, Onaping, Chelmsford, Capréol, Vallée-Est, Garson et Azilda.

Des trajets d'autobus sont aussi annulés dans plusieurs régions en raison du manque de chauffeurs.