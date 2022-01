Une enveloppe de 500 millions $ pour les rénovations de routes en N.-É.

La Nouvelle-Écosse annonce que près de 500 millions $ seront dépensés en 2022-2023 pour améliorer et moderniser les routes et les ponts de la province.

Le gouvernement affirme que la contribution provinciale sera d'environ 340 millions $, le reste étant fourni par Ottawa, qui partage les coûts des grands projets d'infrastructures routières.

La ministre provinciale des Travaux publics, Kim Masland, a indiqué mardi que le plan quinquennal d'amélioration des routes de la province prévoyait déjà plus de 150 grands projets de construction et d'amélioration au cours de l'exercice qui commence le 1er avril.

Mme Masland précise que ce plan comprend 10 grands projets de construction, l'accent étant mis sur le jumelage en cours des autoroutes 101, 103, 104 et 107. On prévoit aussi la construction de 12 nouveaux ponts et le remplacement de 18 autres.

La ministre ajoute que le gouvernement donnera suite à une promesse électorale de doubler les budgets, à 40 millions $, pour améliorer les routes de gravier de la province.