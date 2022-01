De nouveaux trottoirs dans deux corridors scolaires de Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke a amorcé les démarches afin de construire deux nouveaux trottoirs dans des corridors scolaires, dont un sur la rue Allard dans le secteur de l’école de la Samare et un sur la rue Marcel-Marcotte dans le secteur de l’école de la Maisonnée.

Le conseil municipal a approuvé mardi soir une demande d’aide financière dans le cadre du Fonds de la sécurité routière du ministère des Transports du Québec afin de concrétiser les projets.

L’enjeu de sécurité routière sur rue Marcel-Marcotte avait été abordé par la mairesse Évelyne Beaudin lorsqu’elle était conseillère municipale. C’est une première étape et un jour enfin, on aura peut-être un (trottoir) sur la rue Malherbe et Mancini pour permette aux familles de pouvoir circuler en sécurité dans le coin , a-t-elle souligné.

Toujours selon la mairesse, le débit véhiculaire dans ce quartier de la municipalité est très important.