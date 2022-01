Les élus bloquent un projet immobilier d’envergure à Sherbrooke

Le projet de développement du promoteur Robin Fortier situé sur la rue King Est, entre les rues du Verger et Laprise nécessitait une modification au règlement de zonage pour se réaliser.

Neuf conseillers municipaux sur 15 ont toutefois refusé de poursuivre le processus de modification réglementaire.

La conseillère municipale Laure Letarte-Lavoie, a incité ses collègues à la dissidence en raison de l’opposition citoyenne. Sur les 24 personnes (ayant participé à la consultation publique), 23 personnes se sont positionnées contre le projet en raison de la destruction d’un espace vert, d’un boisé de quartier et de la défiguration du paysage et de l’impact possible sur la circulation , a-t-elle déclaré.

« En appui aux citoyens qui se sont mobilisés, je vous invite à inscrire votre dissidence. » — Une citation de Laure Letarte-Lavoie, conseillère municipale du district de l’Hôtel-Dieu

Mme Letarte-Lavoie a reconnu qu’il s’agit d’un projet de densification urbaine. Elle déplore toutefois que le promoteur n’ait pas, selon elle, proposé de mesures d’atténuation aux impacts négatifs anticipés.

L’absence du promoteur décriée

De nombreux élus ont dénoncé l’absence du promoteur lors de la consultation publique dans l’arrondissement. Notre salle était pleine le soir de la consultation, les gens étaient contre, a souligné la conseillère Hélène Dauphinais. Ce qui est très dommage, c’est que le promoteur n’ait pas daigné venir à la séance de consultation.

« C’est décevant de voir quelqu’un qui investit autant d’argent dans un projet et qui ne se présente même pas à une consultation publique. » — Une citation de Marc Denault, conseiller municipal.

Le conseiller Raïs Kibonge estime que cette décision pourrait attirer l’attention du promoteur pour qu’il s’engage un peu plus (dans le processus) .

Certains élus dont la présidente du conseil, Danielle Berthold, aurait toutefois souhaité que les élus ne s’opposent pas pour l’instant.