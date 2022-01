Le Canada organise une réunion des Amériques sur la crise en Haïti

Le président Jovenel Moïse a été assassiné par balles le 7 juillet à son domicile de Port-au-Prince; sa femme a aussi été blessée lors de cette fusillade.

Des migrants d'Haïti et d'un certain nombre de pays d'Amérique centrale se sont également déplacés vers le nord, exerçant une pression sur la frontière sud des États-Unis et créant une instabilité généralisée dans l'hémisphère occidental.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, présidera le sommet virtuel vendredi.

Elle en sera alors à l'ultime étape d'un voyage officiel dans trois pays européens pour discuter du renforcement militaire russe à la frontière ukrainienne, qui menace toute l'Europe.

La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Photo : Associated Press

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et son homologue haïtien, Ariel Henry, prendront la parole à l'ouverture de cette réunion ministérielle virtuelle, vendredi.

Soutenir un processus politique inclusif

Ottawa a invité des ministres des Affaires étrangères de démocraties aux vues similaires et des représentants d'organisations multilatérales comme les Nations unies, la Communauté des Caraïbes (CARICOM), l'Organisation internationale de la Francophonie et l'Organisation des États américains.

Affaires mondiales Canada décrit cette réunion comme une tentative de renforcer les efforts coordonnés en matière de sécurité, et de soutenir un processus politique inclusif et le développement durable .

La ministre Joly sera accompagnée vendredi du ministre canadien du Développement international, Harjit Sajjan.

Le Canada et Haïti sont depuis longtemps unis par une profonde amitié et une étroite collaboration , indique la ministre Joly dans un communiqué.