Le conseil scolaire de Durham ne changera pas le nom de la Julie Payette Public School

Les conseillers scolaires ont voté en faveur du maintien du nom de la Julie Payette Public School lors d'une réunion lundi, selon Margaret Lazarus, surintendante de l'éducation équitable du conseil, et Andrea Williams, directrice de l'école.

Mmes Lazarus et Williams ont déclaré dans une lettre adressée aux parents et tuteurs mardi que le conseil avait mis en place un comité de dénomination de l'école en novembre et décembre 2021, compte tenu des préoccupations concernant Julie Payette.

L'ancienne astronaute a démissionné de son poste de gouverneure générale à la suite d'un examen indépendant qui a révélé qu'elle avait présidé à un environnement de travail toxique à Rideau Hall.

En tant que communauté, il est important pour nous de nous rassembler et de nous rappeler que le nom de notre école représente une astronaute canadienne multilingue, qui a passé plus de 611 heures dans l'espace et est devenue l'astronaute en chef de l'Agence spatiale canadienne (ASC), en plus d'être membre de l'Ordre du Canada , ont déclaré Mmes Lazarus et Wiliams dans la lettre.

Julie Payette PS représente également les possibilités et les opportunités que nous avons en tant que personnes vivant sur cette terre. Notre personnel, nos élèves et nos familles travaillent ensemble pour incarner l'énoncé de mission de l'école, "rêver, aspirer, devenir", car nous croyons au potentiel de réussite de chaque élève.

Nous nous efforcerons de promouvoir un environnement d'apprentissage équitable, sûr et significatif qui favorise la conscience mondiale et la créativité tout en mettant les élèves au défi d'être des apprenants passionnés, tout au long de leur vie, sur le chemin de la découverte , ont-ils déclaré.

Julie Payette a démissionné de son poste de gouverneure générale en janvier 2021. (Archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Mme Payette a démissionné de son poste de gouverneure générale le 21 janvier 2021.

Le comité de dénomination de l'école était composé de conseillers scolaires, de membres du personnel, d'élèves, d'un membre d'un cercle consultatif autochtone et de membres de la communauté.

