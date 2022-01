Klô Pelgag inaugure la prochaine tournée des portes au Festif de Baie St-Paul

La tournée des portes du Festif!, une formule proposant des concerts intimes devant les portes des résidentes et résidents, sera de retour. Klô Pelgag, Vincent Vallières, Mononc' Serge, Salomé Leclerc et Michel Pagliaro offriront des micro spectacles en janvier et février.

Klô Pelgag ouvrira le bal dès le 21 janvier, ainsi que le 22 janvier. Elle offrira donc un concert intime dans le kiosque mobile chauffé et vitré, acheté par le Festif! de Baie St-Paul après les restrictions liées à la pandémie en 2020.

Les gens de Baie St-Paul qui désirent un concert privé devant leur résidence doivent s’inscrire et s’engager à être disponible le 21 janvier entre 18 h et 22 h et le 22 janvier entre 17 h et 21 h.

On précise dans le formulaire que les maisons choisies seront tirées au sort parmi les inscriptions reçues. 20 personnes maximum peuvent être présentes sur le terrain de la résidence, mais à l’extérieur, afin de respecter les mesures sanitaires gouvernementales.

Durant la fin de semaine du 28 et 29 janvier, c’est Vincent Vallières qui offrira des minis spectacles. Mononc' Serge participera au Festif! les 4 et 5 février, Salomé Leclerc les 18 et 19 février, puis Michel Pagliaro le 25 et 26 février.

Au total, 70 micro-spectacles seront offerts aux personnes qui habitent Baie St-Paul et d’autres municipalités. Certaines tournées des portes seront aussi offertes en direct sur Facebook.