Le parc Mille lieux de la Colline accessible gratuitement à partir de jeudi

Petits et grands sont invités à se rendre au parc pour profiter des activités à l'occasion de l'ouverture hivernale du site. L’anneau de glace sera de nouveau parmi les activités possibles.

Une glissade en tube ainsi qu’un sentier de raquette sont également proposés sur place. La tour du site, la TourTicoli, sera également ouverte.

Le parc thématique sera ouvert les jeudis et vendredis de 16 h à 20 h 30 ainsi que les samedis et dimanches de 10 h à 17 h.

Nous sommes d’abord et avant tout un site touristique et un parc d’attractions pour les enfants ouvert durant l’été et pour les fêtes thématiques comme l’Halloween et Noël, a indiqué le directeur général du site, Fabien Hovington, par voie de communiqué, mardi. Mais en ouvrant nos portes gratuitement à la population durant l’hiver, nous permettons à tous de voir nos installations, de jouer dehors et aussi de faire travailler une bonne partie de nos employés à l’année.

L’accès au site est limité en raison des mesures sanitaires. Aucune réservation n’est possible. Le passeport vaccinal est obligatoire pour tous les visiteurs de 13 ans et plus.