Hausse de 2,4% du compte de taxes des Septiliens en 2022

Pour en arriver à son budget de 75 millions $, le conseil municipal insiste sur la nécessité de hausser l’impôt foncier.

Le compte de taxes pour le propriétaire d’une maison moyenne à Sept-Îles augmentera donc de 64 $, tandis que le propriétaire d’une maison mobile moyenne aura plutôt à débourser 18 $ de plus cette année.

Le montant à payer pour le propriétaire d'une résidence moyenne sera de 2705 $ en 2022.

Une hausse de 10 $ sur le taux annuel de services municipaux est aussi à prévoir pour les propriétaires d’immeubles septiliens, qui auront à débourser 335 $ lorsque viendra le temps de payer leur compte de taxes municipales. Cette taxe est perçue annuellement pour assurer les services municipaux liés à l’eau potable et à la collecte des matières résiduelles.

La Ville a aussi déposé son nouveau programme triennal des dépenses en immobilisations (PDI) pour les années 2022-2023-2024. Ce programme est un outil de planification des investissements que la Ville projette d’entreprendre au cours des trois prochains exercices financiers.

La Ville de Sept-Îles prévoit investir 137,5 M$ dans plus d’une centaine de projets d’ici décembre 2024.

Au cours de la prochaine année, le conseil municipal s’engage à dépenser près de 49,5 M$ afin de réaliser ses 69 projets prévus pour 2022. C’est une hausse de 4,9 % des montants investis comparativement à 2021.

Le directeur général à la ville, Patrick Gwilliam, se vante de présenter un programme de dépenses en immobilisations PDI « agressif » qui prévoit de grandes dépenses.

Chacun des 69 projets prévus devra tout de même être approuvé lors des conseils municipaux au cours de la prochaine année.

Parmi ceux-ci, on compte, pour 8,2 M$, la construction des nouveaux locaux de la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux SPCA , 2,7 M$ pour l’aménagement du parc des Générations et 1,8 M$ pour l’octroi d’un mandat professionnel pour la confection des plans et devis pour un nouvel aréna.

Le conseil municipal a par ailleurs mentionné qu’il s’attendait à recevoir sous peu les résultats de l’étude comparative des coûts concernant la construction du nouvel aréna.

L’avenir de l’hôtel de ville demeure toujours imprécis, à la lumière du programme triennal des dépenses en immobilisations. Le projet n'est mentionné nulle part dans le programme détaillé de 18 pages.

Patrick Gwilliam indique qu’il est préférable de repousser le dossier jusqu’au prochain programme triennal.

Ce n’est pas parce qu’un projet n’est pas inclus dans le PDI actuel que son dossier n’avancera pas d’ici 2024 , souligne-t-il.

Tout près de la moitié des dépenses prévues pour 2022 seront consacrées à se plier aux nouvelles normes du ministère de l'Environnement concernant la supervision des eaux municipales.

La Ville prévoit notamment débourser 8,2 M$ sur les travaux d’optimisation à sa centrale de traitement d’eau. Un autre 8,2 M$ servira à la construction d’une station de traitement dans le secteur de Moisie.

Le maire, Steeve Beaupré, indique être bien au fait que ce type de dépenses ne soit pas parmi les plus « attrayants » du programme triennal des dépenses en immobilisations PDI . Néanmoins, ces projets sont essentiels pour le développement durable de la ville, dit-il.

« On fait ça pour nos générations futures et préserver nos milieux. Mais de plus en plus, le ministère nous impose des normes et des mises à niveau qui nous coûtent très, très cher. »