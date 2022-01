Saguenay lance le second appel d’offres pour la réfection du pont de Sainte-Anne

Saguenay lance le second appel d’offres pour les travaux de réfection du pont de Sainte-Anne, qui devraient débuter au printemps.

La municipalité avait lancé un premier appel d’offres l’an dernier, en février, pour la conception des plans et devis en vue de la première phase de réfection de l’ouvrage qui enjambe la rivière Saguenay à Chicoutimi.

Ce deuxième appel d’offres publié en ligne mardi concerne la réalisation des travaux du projet de réfection de 6 M$ financé par Saguenay et Québec. La valeur du contrat est estimée entre quelque 733 000 $ et un peu plus de 6 M$.

Les travaux devraient débuter au printemps et se poursuivre tout l’été, jusqu’à l’automne, a précisé le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneau.

Assurer la longévité de la structure

Les travaux visent à assurer la longévité de la structure, à la suite d’une inspection du pont réalisée en 2017. La sécurité des piétons, cyclistes et marcheurs qui empruntent le lien piétonnier sera également améliorée.

Les travaux prévoient le réaménagement de la descente du côté nord du pont, près du boulevard Tadoussac. Également, des travaux sur les piliers, les trottoirs, ainsi que l'asphaltage du pont et la peinture de certaines parties des arches de la structure touchées par la corrosion font notamment partie des travaux visés.

Les entreprises intéressées ont jusqu’au 17 février pour déposer une soumission.

La réalisation des plans et devis avait été confiée à l’entreprise CIMA+ S.E.NC. de Québec, qui avait remporté le premier appel d’offres en soumissionnant à un prix d’un peu plus de 422 000 $.

Certaines parties des arches du pont de Sainte-Anne touchées par la corrosion seront repeintes. Photo : Steeven Tremblay

Un projet financé par Québec et Saguenay

Le ministère des Transports a attribué une aide financière initiale de 2 M$ pour soutenir le projet, à laquelle s’est ajouté un montant de 1 M$ l’été dernier, en provenance du programme Véloce III du ministère.

Les 3 M$ restants sont financés par un règlement d’emprunt adopté par Saguenay.

La deuxième phase de réfection, qui permettrait notamment de repeindre entièrement la structure, demeure dans les cartons de Saguenay, si l’aide financière demeure au rendez-vous, a indiqué Dominic Arsenau.

Le projet initial de réfection du pont de Sainte-Anne était estimé à 15 M$. Le projet avait suscité plusieurs débats entre les élus municipaux.