Le Comité olympique invite les athlètes à laisser leur téléphone au Canada

Dans un communiqué à Radio-Canada mardi, le Comité olympique canadien COC conseille également aux participants de limiter les informations personnelles stockées sur les appareils apportés aux Jeux, se connecter uniquement au wi-fi officiel ou encore de supprimer toutes les applications liées aux Jeux lorsqu'elles ne sont plus nécessaires .

« Nous avons rappelé à tous les membres d'Équipe Canada que les Jeux olympiques présentent une occasion unique de cybercriminalité et nous leur avons recommandé d'être extrêmement diligents lors des Jeux. »

D’autres délégations ont pris le même chemin, à l’image du Comité olympique et paralympique des États-Unis, selon le Wall Street Journal.

La déclaration du Comité olympique canadien COC intervient après que deux organismes spécialisés assurent que l’application qui doit être installée et utilisée par l’ensemble des participants aux prochains JO contient des failles de sécurité qui exposent les utilisateurs à des violations de données.

L'application My2022 sera utilisée par les athlètes, les membres du public et les médias pour la surveillance quotidienne de la COVID-19 et ce dès 14 jours avant leur départ pour la Chine.

Les visiteurs étrangers doivent également télécharger des informations sensibles déjà soumises au gouvernement chinois, comme les détails du passeport et les antécédents médicaux et de voyage.

Capture d'écran de l'application My2022, qui devra être utilisée dès 14 jours avant l'arrivée en Chine des athlètes, membres du public et des médias.

L'application proposera également des services de messagerie instantanée, de transferts de fichiers et d’actualités olympiques.

Le groupe torontois de cybersécurité Citizen Lab affirme mardi que l'application ne parvient pas à crypter bon nombre de ses fichiers, qui pourraient par conséquent être vulnérables à des fuites de données.

« Les lacunes de sécurité de l'application peuvent non seulement violer la politique de Google sur les logiciels indésirables et les directives de l'App Store d'Apple, mais également les propres lois et normes nationales de la Chine relatives à la protection de la vie privée. »