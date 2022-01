Dominic Albert écope de 12 mois de prison pour possession et distribution de porno juvénile

L’individu a reconnu les faits qui lui sont reprochés, lundi, au Palais de justice d’Amos. Selon l’enquête qui a mené à la perquisition de son domicile et à son arrestation, le 28 avril dernier, il aurait accédé à de la pornographie juvénile entre avril 2017 et juillet 2018, puis il en aurait possédé et distribué entre juillet 2020 et avril 2021.

Pas moins de 250 photographies et 14 vidéos ont été répertoriées sur un de ses téléphones intelligents. Des traces de six autres fichiers graphiques ont été trouvées sur un deuxième appareil. Les images impliquent des enfants âgés entre 2 et 15 ans, parfois dans des actes sexuels avec des adultes.

Me Annie-Claude Breton, de la Couronne, et Me Jean McGuire, de la défense, ont fait une suggestion commune au tribunal. Ils ont évoqué son plaidoyer de culpabilité, le soutien de son entourage, la reconnaissance de sa dépendance à la pornographie juvénile et le fait qu’il soit engagé dans un suivi psychanalytique depuis son arrestation à titre de facteurs atténuants.

Dominic Albert ne possède aucun antécédent, détient un emploi stable et est aussi présent auprès de ses enfants et ceux de sa conjointe.

La prison inévitable

Le juge Potvin s’est rangé à leur suggestion. Il a soulevé que la gravité des accusations, le genre de matériel consulté et le fait de l’avoir distribué rendaient la prison inévitable, que ce genre d’infraction sur des enfants vulnérables était inacceptable.

Il a sourcillé quand Me McGuire a évoqué que son client lui avait décrit la situation comme étant la pire chose qui lui soit arrivée dans sa vie . Qui lui soit arrivée? Ou qu’il a fait? , s’est empressé de demander le magistrat.

« Ce qui vous arrive aujourd'hui, ce n'est rien à comparer avec ce qui arrive à ces enfants-là, j'espère que vous allez le réaliser. » — Une citation de Thierrry Potvin, juge de la Cour du Québec

Quand il a rendu sa décision, il est revenu sur cet aspect. Votre avocat me dit que c’est une des pires choses qui vous soient arrivées, mais en fait, ce qui vous arrive, ça n’a rien à voir, ça n’a aucune commune mesure avec ce qui est arrivé à tous ces enfants, qu’il a fallu qui arrive à ces enfants-là pour que vous ayez ces images-là. On ne parle pas de photos tout nu dans le bain. , a-t-il affirmé.

En plus de la détention, Dominic Albert devra se soumettre à une probation surveillée de 12 mois et il lui sera interdit d’utiliser internet pour accéder à toute forme de pornographie pendant deux ans. Son ADN sera prélevé et il devra s’inscrire au Registre des délinquants sexuels pour le restant de ses jours.