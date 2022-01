Catastrophe sur Merivale : les opérations pour sortir les corps des débris s’amorcent

C’est ce qu’a indiqué la police d’Ottawa dans une publication Twitter.

Le corps policier a précisé que l’identité des victimes devra, par la suite, être confirmée par le travail de l’identité judiciaire. Les processus d’identification peuvent prendre des jours, voire des semaines , a-t-on souligné.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Les opérations pour sortir les corps des débris sont effectuées par le bureau de la coroner de la région, le Bureau du commissaire des incendies de l’Ontario et le Service de police de la Ville d’Ottawa.

Lundi, la coroner régionale principale de l’Est de l’Ontario, Louise McNaughton-Filion, a fait savoir que les restes humains de cinq personnes avaient été localisés. Ces dépouilles n'avaient toutefois pas pu être récupérées en raison de difficulté d’accès.

L’étendue des dégâts, la vaste quantité de débris et la tempête de neige de lundi ont compliqué le travail des autorités.

Plusieurs enquêtes ont été lancées afin de comprendre les causes et les circonstances de l’explosion et de l’incendie, survenus sur le chemin Merivale jeudi. La tragédie a fait un mort et cinq disparus, présumés morts par la police.

Une fois les dépouilles identifiées, la police a fait savoir qu’elle communiquerait les noms des victimes avec l’accord de leurs familles. Déjà, des proches se sont confiés au sujet de la perte d’un être cher, dans la foulée de l’explosion.