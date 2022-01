Autobus immobilisés : le CSS du Pays-des-Bleuets dit avoir été surpris par la météo

Près de 200 élèves, répartis dans une dizaine d'autobus, ont été dans l'impossibilité de se déplacer en raison de la fermeture de la route 169 dans le secteur de la côte du Cran à Saint-Prime, lors de la tempête qui s’est intensifiée lundi après-midi. Certains sont demeurés pris dans la circulation plusieurs heures alors que d'autres ont pu demeurer à l'école. Des élèves ne sont arrivés à la maison que vers 20 h 30.

Le centre de services affirme pourtant avoir été en communication constante avec les autorités pour s'adapter à la situation. Le travail de Transports Québec a soulevé des questions auprès de la direction.

Quand il arrive des accidents ou des situations dans la côte du Cran à Saint-Prime, souvent le trafic est détourné par la communauté de Mashteuiatsh qui fait le tour, vers Roberval. Alors, évidemment, on ne sait pas trop encore pourquoi ça n’a pas pu être le cas cette fois-ci. Il y a beaucoup d’éléments de réponse qu’on attend un peu, dont pour quelle raison ça n’a pas été possible de mettre de l’abrasif dans la côte. On n’est pas les seuls à se poser la question , a indiqué Patrice Boivin, directeur général du centre de services scolaire CSS du Pays-des-Bleuets.

Les membres de la direction se sont rencontrés en deux temps mardi pour revoir le fil des événements. Ces rencontres ont permis de trouver des façons de permettre une meilleure communication à l'avenir.

Selon des informations de Louis Martineau